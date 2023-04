FOTO: Clara Chía y Piqué se 'descaran' y 'festejan' la partida de Shakira y sus hijos de España

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Hace unos días, mediante sus redes sociales, la cantante colombiana Shakira informó a sus fans que, tras vivir 10 años en Barcelona, España, se mudaría a Miami, Florida junto con sus hijos. Esto representaría el cierre de un capítulo en la vida de la artista, quien hace casi un año se separó de Gerard Piqué, luego de que éste supuestamente le fuera infiel. No obstante, el exjugador del FC Barcelona no estaría triste ni preocupado por la salida de su ex, pues se le vio 'festejando' con su actual pareja, Clara Chía.

Clara Chía y Piqué juntos en España. Foto: Internet

De acuerdo con el medio español Diez Minutos, una de las parejas más criticadas del momento en Internet, la conformada por Clara Chía y Piqué, se ha mostrado muy acaramelada en días recientes, luego de que Shakira anunciara que se mudaría a los Estados Unidos (EU) para continuar con sus proyectos personales y profesionales, en compañía de sus hijos, Milán y Sasha. En tanto, su exnovio y su novia, estarían vacacionando juntos esta Semana Santa "sin pena ni miedo" de ser captados besándose.

Y es que los españoles fueron fotografiados por paparazzis en sus más recientes vacaciones en Andorra, un estado independiente que se encuentra en Europa. Medios han señalado que Clara y Gerard viajaron a una de las casas que tiene la familia del exfutbolista en ese la región ubicada entre España y Francia; en esta salida de Barcelona, fueron acompañados por los exsuegros de Shakira, los padres de Piqué, Joan y Montserrat. A continuación, se comparte la impactante foto que mostraría cómo 'festejan' la partida de la colombiana.

Gerard Piqué y Clara Chía en sus vacaciones de Semana Santa. Foto: Internet

El medio Diez Minutos detalla que no se observa en la pareja de españoles "ni un rastro de preocupación o enojo" por la ausencia de los hijos de Piqué ni por el giro que ha dado la vida del exfutbolista, quien además dejó el FC Barcelona y ahora se dedica a ser empresario. Cabe recordar que tanto Clara Chía como el ex de Shakira han sido mencionados en algunas nuevas canciones de la colombiana, lo cual ha desatado críticas para ambas partes, pero más hacia los españoles.

Por su parte, la cantante de Te Felicito, Monotonía y de la BZRP Music Sessions #53 tiene como meta crear una nueva vida en Miami, Florida, esto en compañía de sus hijos. Asimismo, seguirá trabajando en sus proyectos musicales y en una posible gira mundial, lo que significaría su renacimiento tras el escándalo de su desaparición por infidelidad. Shakira se ha mostrado entusiasmada por este cambio.

Fuente: Tribuna