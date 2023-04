Hijo de Andrés García deja en shock tras reaccionar a la muerte de su padre: "Me da gusto"

Acapulco, Guerrero.- La tarde del pasado martes, 4 de abril, el mundo de la farándula se vistió de luto por la muerte de Andrés García, actor que es recordado por ser un símbolo sexual en la última mitad del siglo XX, así como también, algunos más lo reconocen por su participación en los melodramas El Privilegio de Amar, El Cuerpo del Deseo, Ana del Aire, Las gemelas y Tú o nadie.

Como algunos recordarán, durante sus últimos años de vida, Andrés se dedicó a vivir en su casa en Acapulco, Guerrero; sin embargo, dicha temporada no fue especialmente pacífica, ya que, mantuvo varios pleitos con su hijo Leonardo García, así como con el actor Roberto Palazuelos, quien según las declaraciones del propio intérprete de 'Pedro Navajas' para Telemundo, lo habría mandado a amenazar luego de las modificaciones en su herencia en el año 2022.

Las cosas con Leonardo tampoco fueron especialmente cordiales y el actor se habría abstenido de dar declaraciones personales tras la muerte de su padre desde hace dos días, no fue sino hasta el medio día de este jueves, 6 de abril, que compartió una serie de fotografías de varios momentos que vivió junto a su padre, así como también emitió un mensaje de despedida para Andrés, en el que dejó helados a algunos por expresar que se alegraba de su partida.

Jefe, llegó el día que partiste. Me da gusto que ya estás descansando, ya te hacía falta. Estoy agradecido por cada minuto, cada momento, y cada recuerdo que viví contigo y siempre fuiste mi inspiración. Por ahora, no tengo palabras para expresar el dolor y la inmensa falta que me haces, pero llevo conmigo siempre tu legado, tus palabras, tus enseñanzas y todo lo que dejaste en mí. Siempre estarás conmigo papá y sé que algún día nos reencontraremos", señaló el famoso