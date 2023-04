Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 6 de abril: Predicciones de Jueves Santo según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 6 de abril del 2023 hay mucha energía en el ambiente; por una parte el Sol se encuentra en el signo de Aries, mientras tenemos la Luna Llena en el signo de Libra. Por el lado de la religión católica, se festeja el Jueves Santo. Mhoni Vidente te dice cuál será la fortuna de tu signo zodiacal, según los horóscopos de hoy, los cuales incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Tienes que ser más sincero sobre lo que quieres en este momento de tu vida, querido Aries. Para esto, es muy importante que este Jueves Santo te sientes a descansar y a analizar los pasos que has dado.

Tauro

La gente nacida en el signo de Tauro estará muy enfocada en crecer profesionalmente en esta temporada, por lo que los astros recomiendan que tengan una agenda. También ayudará que visualices a dónde quieres llegar, todo saldrá bien.

Géminis

En temas de trabajo, siéntete feliz, pues aumentará mucho la demanda de tu servicio, lo que significa más dinero. Solo ten mucho cuidado con los impuestos, no te vayas a meter en problemas por distraído.

Cáncer

Estás muy agotado emocionalmente, querido Cáncer, por eso en este Jueves Santo, con la energía de la Luna Llena en Libra, los astros te invitan a descansar. Duerme más, medita más y escribe las cosas que te pesan. Todo pasarán.

Leo

Las últimas inversiones que has hecho saldrán muy bien gracias a que supiste donde poner el dinero, agradece. Es hora de que seas más firme con tu pareja y que hables de las cosas que te molestan. Cuida mucho tus palabras.

Virgo

Los celos no son buenos en el amor, querido Virgo, y ya es hora de que lo sepas. En lo que respecta a la gente que te quiere, te conviene ser más abierto a sus puntos de vista. No todos buscan lastimarte.

Libra

Aprovecha tus días de descanso para viajar a un lugar que aún no conoces y que te llena de emoción, querido Libra, verás que todo saldrá muy bien. Querer quedar bien con todos a tu alrededor solo te traerá problemas.

Escorpio

Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta para alcanzar el éxito profesional en cualquier área, no lo olvides y disfruta mucho de eso. Su espalda requiere reposo y una revisión de un médico; mucho ojo.

Sagitario

Su personalidad atraerá a alguien muy especial en este Jueves Santo, por lo que se le recomienda salir a divertirse, pero todo con medida. Los astros miman sus finanzas y le dan buenas noticias.

Capricornio

Asesórese para esa nueva etapa profesional que llegará; recuerde que más vale ser siempre fiel a usted mismo. Se encuentra bien, aunque un poco cansado por esta semana, pero vienen días especiales para usted.

Acuario

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos, o esa nueva relación que empieza terminará muy mal. Mucho cuidado en el terreno del amor. Amenazan gastos imprevistos que harán que se ponga de mal humor.

Piscis

Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle, ya que las pasará sin problema en estos días. No exponga su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol, use bloqueador, igualmente le ayudará a lucir joven.

Fuente: Tribuna