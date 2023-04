Se volvió mujer: Tras dejar Televisa, actor fracasa en TV Azteca y llega a 'Hoy' con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien trabajó para Televisa por alrededor de 25 años hasta que se quedó sin exclusividad y probó suerte en TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que este jueves 6 de abril reapareció en el programa Hoy e hizo una fuerte confesión. Se trata del querido Adal Ramones, quien saltó a la fama luego de conducir el extinto programa Otro Rollo por más de 12 años en Canal 5.

El originario de Monterrey, Nuevo León, se convirtió en uno de los presentadores más favoritos de la televisora de San Ángel en esa época, por lo que también tuvo la oportunidad de llegar al Canal de Las Estrellas, donde formó parte del matutino Hoy y condujo los exitosos realitys Cantando por un sueño y Bailando por un sueño. Además de que hasta probó suerte en las novelas haciendo una participación especial en el melodrama Amor Real.

Posteriormente Adal tomó la decisión de mudarse a la competencia, el Canal Azteca Uno, y debutó siendo invitado especial del programa Venga la Alegría. Su primer proyecto con ellos fue conducir el reality La Academia, mientras que en 2020 le dieron la oportunidad de conducir tener su propio programa Don't no lo hagas, el cual fracasó y fue sacado del aire al poco tiempo. El pasado año intentaron volverlo a transmitir pero de igual forma no levantó el rating y lo cancelaron.

Adal Ramones en su llegada a TV Azteca

Ramones, quien se ha vestido de mujer en varias ocasiones, finalmente se reincorporó a Televisa este 2023 como conductor del nuevo reality infantil Mi famoso y yo que apenas tiene un par de semanas al aire. Hace algunas horas el famoso presentador de 61 años, quien se convertirá en padre por cuarta ocasión, sorprendió a la audiencia de Las Estrellas debido a que dio una nueva entrevista al programa Hoy.

En esta nueva plática desde las instalaciones de la empresa de San Ángel, Adal contó que al inicio de su carrera en la televisión sufrió ansiedad debido a que su trabajo se convirtió en su mayor prioridad: "Yo recuerdo que había noches de insomnio, yo tenía unas ojeras del tamaño de... eran noches de 'mañana hay que hacer esto, el programa, la obra de teatro, hay que hacer la gira, entonces no dormía de tanta ansiedad", relató. No obstante, el regiomontano resaltó que actualmente su mayor prioridad es estar en paz y junto a su familia: "Yo creo que es vivir más en paz, antes era una carrera de que a todo tengo decir que sí y ahora cuando ya te consolidas dices 'no, gracias', ya escoges las cosas".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy