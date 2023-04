Telemundo traicionaría de la peor manera a Adamari López; así habrían despedido a la conductora

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- La mañana de este jueves, 6 de abril, la farándula de Miami entró en shock después de que trascendiera la noticia de que la conductora estelar de Hoy Día, Adamari López, habría sido despedida de Telemundo, esto después de haber participado en diversos shows de la empresa de Miami durante 11 años. De acuerdo con algunos informes, la manera en la que habrían prescindido de sus servicios habría sido la peor.

Como algunos recordarán, la celebridad originaria de Puerto Rico se habría unido a las filas de dicha televisora en el mes de mayo del 2012 y el día 16 de julio de aquel mismo año habría comenzado a laborar como conductora del programa matutino, Un Nuevo Día. Previo a ello, la exnovia de Antonio Regil participó en el reality show de Mira quién baila, donde se coronó como la ganadora y más tarde regresaría como jueza.

Si bien, nadie podía negar que López era una parte esencial de la empresa, al grado en que la enviaban como corresponsal a cubrir ciertos eventos de relevancia como lo sería Miss Universe, la realidad es que, por algún motivo que aún no se ha confirmado del todo, la compañía habría decidido darle las gracias a la celebridad, aunque lo hicieron de la peor manera posible, ya que, ni siquiera se lo habrían dicho de frente. Según información de Chamonic3, la habrían despedido por medio de un comunicado.

Adamari López habría sido despedida de 'Hoy Día'

Según datos del mismo sitio, durante los últimos días, Adamari se habría encontrado en una situación complicada, puesto estaba negociando su nuevo contrato con la televisora. Si bien, disfrutó de un periodo vacacional y alcanzó a volver a los foros de grabación de Telemundo, pronto tuvo que irse, puesto dio positivo a Covid-19, así que tuvo que marcharse a casa a reposar adecuadamente para recuperarse del virus.

Y aunque se le vio de vuelta desde el pasado lunes y este jueves, 6 de abril, publicó en sus historias que la próxima semana Hoy Día regresaría con transmisiones de 4 horas, lo cierto es que para ese momento, Telemundo, ya habría lanzado el comunicado en donde anunciaron que la celebridad ya no estaría laborando con ellos, lo que dejó en shock a la audiencia del matutino, puesto era algo que no se habían visto venir.

Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía (...) Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos", se leía en el comunicado

Adamari López revela que 'Hoy día' vuelve el próximo lunes con duración de 4 horas

Pese a que hasta el momento se desconocen las causas del despido de Adamari López, existen rumores que indican que la protagonista de Amigas y Rivales no se habría llevado del todo bien con sus nuevos compañeros de la producción; sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por ninguno de los involucrados. Cabe señalar que hasta el momento, Adamari no ha hecho ninguna declaración al respecto en sus redes sociales.

Fuentes: Tribuna