Tras 13 años en Televisa y rumor de despido, Danielle Dithurbide rompe en llanto y da difícil noticia

Ciudad de México.- La famosa conductora Danielle Dithurbide, quien empezó su carrera televisiva en TV Azteca y que actualmente ya tiene casi 13 años en las filas de Televisa, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas compartió una dolorosa noticia y acabó ahogada en llanto. Como se recordará, durante las últimas semanas se ha estado especulando que esta presentadora será despedida de San Ángel.

La originaria de la CDMX tiene casi dos décadas en los medios de comunicación pero su debut en la pantalla chica fue hasta 2006 cuando se incorporó a la televisora del Ajusco, donde fue reportera de investigaciones especiales y conductora de varios espacios informativos de Proyecto 40. Durante el 2010 Danielle por fin se incorporó a Noticieros Televisa siendo reportera durante seis años pero su salto a la fama se dio en 2017 debido a un hecho mediático.

Resulta que la periodista capitalina de 40 años se volvió el blanco de críticas y fuertes burlas por su cobertura en el terremoto de ese año, donde aseguraba que había una niña atrapada en los escombros del Colegio Rébsamen, Ella dijo que las autoridades le dieron la información, pero el Gobierno de inmediato dijo que ellos jamás contaron esa historia. Actualmente Dithurbide continúa al aire en el Canal de Las Estrellas con el noticiero Despierta.

Sin embargo, en las últimas semanas el portal de YouTube Chacaleo ha estado reportando que la dejarán fuera de Televisa en menos de lo que todos piensan: "Danielle no llegará al segundo semestre del año en su actual espacio informativo porque según cuentan, su reemplazo sería Alejandro Villalvazo, quien está a punto de dejar su noticiero en TV Azteca", aseguraron y dijeron que los ejecutivos de San Ángel quieren "refrescar su imagen".

Hace algunas horas Dani apareció llorando ante las cámaras pero no porque haya confirmado su despido de Televisa, sino porque habló de sus dos divorcios. En una entrevista con el programa de YouTube El rincón de los errores, la conductora destapó que vivió violencia con su último exesposo: "Fue permitir cosas que fueron horribles, que estuvieron llenas de violencia, que me cuesta trabajo hablar de él, hasta ahora me di cuenta y no sé cómo lo permití, no se lo deseo a nadie", declaró con la voz quebrada.

Fue un error muy doloroso que me cuesta trabajo hablar de él pero que aprendí mucho", platicó destrozada.

Dithurbide dijo que esta relación la hizo tocar fondo al punto de que dejó de convivir con amigos y familia y solo una atención psiquiátrica con ayuda de medicamentos la salvó. La famosa comentó que aunque nunca pensó en quitarse la vida, sí entendió el sentimiento que viven las personas que pasan por el suicidio: "Era de me quiero aventar al vacío, no me puedo controlar a mí misma, llegué a ese punto porque quise y porque lo permití".

Los medicamentos me curaron, literalmente, me hicieron sentirme más feliz", añadió y confesó que actualmente su vida al lado de Jorge García y de su bebé es más de lo que siempre soñó.

