Tras dejar Televisa y acabar desfigurada, actriz se retira de TV Azteca y llega de luto a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien estuvo luchando contra las adicciones por años y que se retiró de Televisa para probar suerte en TV Azteca, sorprendió a los televidentes de Hoy debido a que hace algunas horas reapareció en el programa de luto por la muerte de un famoso exnovio. Se trata de Carmen Campuzano, quien apareció en el matutino para hablar de la partida del histrión Andrés García.

La modelo mexicana, quien ha tenido una brutal cambio físico debido al exceso de cirugías y una rara enfermedad que le desfiguró el rostro, tuvo un sonado romance con el histrión de melodramas como Velo de novia, Tú o Nadie, Herencia Maldita, Mujeres engañadas y El Privilegio de Amar, pero luego de que pusieran fin a su historia, a ninguno le gustó a hablar del otro. Supuestamente los famosos acabaron peleados de por vida.

Sin embargo, la mañana de este miércoles 5 de abril Campuzano, quien participó en el reality del Canal Azteca Uno MasterChef Celebrity México, decidió hablar con los conductores del matutino Hoy sobre la partida de don Andrés, ocurrida ayer martes 4 de abril alrededor de las 15:00 horas dentro de su casa en Acapulco, Guerrero: "De verdad que ha sido un impacto para todos, incluyéndome, el fallecimiento de nuestro querido Andrés".

Y añadió: "Nosotros tuvimos una relación muy importante en su momento, éramos una pareja que llamábamos mucho la atención". Aunque en el pasado 'La Campu' había dicho que tuvo una "relación muy tormentosa" con García, en esta ocasión se retractó y explicó que en realidad a ella no le gustaba hablar del actor por respeto a la pareja que tenían ambos: "Yo creo que no había ningún tipo de pleito, quiero aclararles que no hubo ninguna situación".

Simplemente era respeto por su compañera de vida y por mi compañero de vida que hoy tengo, para no crear conflictos marcamos distancia porque era lo correcto", aclaró.

Asimismo la también empresaria y DJ, quien recientemente apareció actuando de forma especial en el unitario Como dice el dicho, confesó que ella y el protagonista de la cinta Pedro Navajas tuvieron varias rupturas y regresos, por ello no tiene claro cuándo se terminó su romance: "Tuvimos una relación y tuvimos intentos de regreso, perdí la cuenta, pero duró lo que tenía que durar y ya, vivimos lo que teníamos que vivir".

Por otro lado Laura León también platicó con el elenco de Hoy para hablar del fallecimiento de don Andrés, con quien trabajó en el exitoso melodrama Mujeres engañadas: "Andresito ya partió y partió feliz, se comió todo lo que quiso en su vida, tuvo todas las mujeres que quiso, fue un gran hombre, guapísimo y ya, así es la vida", expresó y reiteró que el trato entre ella y el dominicano de 81 años solo fue de amistad, negando haber tenido un amorío con él.

Laura también se despidió de Andrés

Fuente: Tribuna y YouTube Hoy