Tras divorcio y 16 años en 'Hoy', filtran 'secreto' de Galilea Montijo y dejan en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo una vez más logró provocar tremendo revuelo en las redes sociales y entre los millones de televidentes de Televisa debido a que hace algunas horas sacaron a la luz un inesperado secreto sobre su vida privada. Como se recordará, la también actriz y empresaria mexicana anunció su divorcio de Fernando Reina Iglesias hace apenas unas semanas.

A través de un comunicado de prensa y un breve discurso en vivo en el programa Hoy, la originaria de Guadalajara, Jalisco, hizo oficial su separación del político tras más de 11 años de matrimonio y haberse convertido en padres de Mateo, su único hijo en común. La noticia de su divorcio se dio luego de que la misma Galilea hiciera fuertes declaraciones sobre sus preferencias tras haber salido a la luz que habría tenido un romance con Maca Carriedo, el cual fue desmentido.

Cuando tenía pocas semanas al aire en el programa Netas Divinas la tapatía de 49 años causó una tremenda polémica con sus declaraciones al asegurar que era una persona 'heteroflexible', es decir, que se podía enamorar de cualquier persona sin importar el género. Y más recientemente admitió estar dispuesta a tener un matrimonio abierto asegurando que la persona invitada a realizar el actor sería una mujer.

Hace algunas horas la intérprete de telenovelas como El premio mayor, Azul, Tú y yo, Tres mujeres y El precio de tu amor nuevamente logró generar un fuerte alboroto entre toda la audiencia debido a que en las redes sociales del programa Hoy sacaron a la luz un fuerte secreto de su vida privada. Resulta que en el sitio web de Las Estrellas filtraron la noticia de que Montijo tiene una hermana 'perdida' que además podría ser su gemela.

¿Realmente Galilea tiene una gemela? No, como se recordará la famosa presentadora de Televisa solo tiene dos hermanas y un hermano y todos son muy distintos a ella. Una de ellas es Norma Paola quien estuvo presa 3 años y Dina, quien es servidora pública, así como Gustavo, de quien hay muy pocos detalles. En realidad de la 'hermana' de la que están hablando en Las Estrellas es de una joven que se volvió viral debido a su parecido con la conductora.

A través de TikTok, una usuaria llamada Crima González difundió una instantánea en la que aparece vestida para su boda y todos creen que luce idéntica a 'La Montijo': "Siempre me habían dicho que me parecía a Galilea Montijo pero yo no creía, hasta que vi esta foto con mis papás del día de mi boda", escribió la usuaria. Además en otros videos y fotografías que tiene en su perfil se ha visto su enorme parecido con Galilea, quien hasta el momento no ha reaccionado a las comparaciones con ella.

Joven se vuelve viral por parecido con Galilea Montijo

Fuente: Tribuna