Tras huir del narcotráfico, estrella de Televisa ruega por ayuda: "Estoy harta, estoy desesperada"

Estados Unidos.- En días recientes, quien alguna vez fue una de las actrices más cotizadas de Televisa, estremeció a sus miles de seguidores a través de sus redes sociales, donde reveló que tenía una extraño problema de salud, pero más allá de ello, se dejó ver "desesperada", puesto argumentó que ya no sabía qué más hacer y es que, la famosa ha estado rodeada de varias situaciones complicadas en los últimos años.

Se trata de Laura Flores, quien es recordada como una gran actriz mexicana, al colaborar en novelas como El alma no tiene color, Piel de otoño y En el nombre del amor. De acuerdo con información de Billboard, la histrionista también es reconocida por ser una gran cantante, motivo por el que se le ha visto colaborar en algunos musicales. A su vez, también ha participado como conductora en algunos shows como Las cinco mejores.

Laura Flores fue una prolífica actriz de Televisa, que tuvo que huir de México

Como algunos recordarán, Laura Flores fue una prolífica actriz de la televisora de San Ángel, sin embargo, hace algunos años tuvo que irse de México, esto luego de haber abierto una estética para mascotas, que posteriormente, tuvo que ser cerrada a por amenazas con el narcotráfico, que le estaban exigiendo un pago como derecho de piso para que la histrionista pudiera seguir laborando en su empresa.

Tras esto, Laura se marchó a Estados Unidos y ha ocupado diversos titulares dado a sus problemas de salud, los de su esposo Matthew Flannery y finalmente por parte de su hijo, quien habría sido internado en la Ciudad de México después de sufrir de una fuerte infección estomacal. Aunque parecía que las cosas para Flores comenzarían a estabilizarse un poco después de aquel trago amargo, hace unos días la actriz estremeció a sus seguidores de Instagram tras anunciar que había perdido la voz por una causa desconocida.

Bueno pues me están checando porque sigo sin voz y tomé algunos medicamentos y nada. Entonces están revisando a ver sino es Covid, pero ya con la prueba PCR porque ya la otra me salió negativa", declaró la famosa

Luego de ello, Laura se mostró fastidiada por toda la situación y expresó que no sabía que hacer: "Estoy harta, estoy tomando antibiótico, es Covid, ya me hice dos pruebas, estoy harta, quiero ir al gym ,se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada, por favor díganme qué hago, ¿voy o no voy? Me siento medio mal", declaró la histrionista quien se encontraba evidentemente afónica.

Laura Flores ruega por ayuda en sus redes sociales para recuperar su voz

Como era de esperarse, varios de sus seguidores comenzaron a enviarle ánimos, incluso hubo algunos que contaron sus respectivas experiencias, asegurando que todo pasaría, pero que debía descansar debidamente, así como también le recomendaban no hablar por un lapso de 15 días para que su voz regresara a la normalidad. Otros más le pasaron recetas de remedios caseros que podrían ayudarla.

Más tarde, Laura Flores emitió un nuevo video en su cuenta oficial de Instagram, donde reveló, algo incrédula, que su prueba de Covid-19 salió negativa; los médicos también le habrían dicho que no tenía influenza y señalaron que podría tratarse de una laringitis, por lo que podría volver a la normalidad con algunos cuidados, reposo y antibióticos, algo que parece no haber convencido del todo a la cantante.

