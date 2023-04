Adiós Telemundo: Adamari López confirma su salida y se despide de 'Hoy Día' con mensaje en vivo

Ciudad de México.- La famosa exactriz de Televisa y muy querida actriz, Adamari López, recientemente acaba de decirle adiós a Telemundo, pues después de que se dijera que habría salido de Hoy Día por decisión propia, esta en pleno programa en vivo lo confirmó con sus miles de espectadores, a los cuales les dedicó un emotivo mensaje de despedida en el que les agradeció todo el apoyo que le dieron a lo largo de los años.

Como se sabe, López por muchos años formó parte de la empresa San Ángel en grandes telenovelas como Amigas y Rivales, Gata Salvaje y muchas otras más telenovelas que le dieron gran fama, sin embargo, hace poco más de una década que esta salió de la televisora y se integró a las filas de Telemundo, integrándose en su famoso matutino, con el que ha pasado sus mejores y también sus peores momentos en la vida, pero desde hace poco que esto cambió.

Esto pues la empresa lanzó un comunicado en el que anunciaba que López este viernes 7 de abril tendría su último día al aire en el mencionado programa matutino, hecho que se dijo que ella no tendría ni idea pese a que señalaron que ambas partes estaban de acuerdo con lo sucedido, pues esta en el programa del jueves 6 de abril se mostró emocionada por el alargamiento de la emisión, señalando que formaría parte.

Pero ahora, la famosa presentadora se despidió de sus miles de espectadores de este, con un emotivo mensaje en el que recuerda que a lo largo de estos últimos 10 años ha estado en uno de los mejores momentos de su vida, como el nacimiento de su única hija, Alaïa, señalando que eran situaciones que no se olvidaría y aunque su capítulo en la empresa haya terminado estos seguían formando parte de su vida por estos detalles tan importantes.

Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años, más, sin embargo, pues no todo lo que hemos disfrutado y vivido en esta jornada como conductora termina", expresó.