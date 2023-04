Adiós Televisa: Tras 15 años al aire, Galilea Montijo abandona 'Hoy' por esto y ella la reemplaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado más de 15 años al aire la reconocida actriz de novelas y polémica presentadora, Galilea Montijo, le acaba de decir adiós a Televisa, debido a que esta acaba de abandonar el programa Hoy, por un importante motivo, razón por lo que la los productores de dicha emisión matutina presentaron que ella la reemplazó en este tiempo de su ausencia que aún se desconoce cuanto será.

Como se sabe, Montijo desde hace casi tres décadas que ha estado dentro de la empresa San Ángel, en la que ganó mayormente su fama al formar parte la primera temporada de Big Brother VIP, tras lo que ha estado en importantes producciones de dicha empresa, como Pequeños Gigantes, ¿Quién es la Máscara?, melodramas como Mujeres Asesinas, y desde hace 15 años dentro del matutino más famoso de la televisora.

Pero ahora, la mañana de este viernes 7 de abril, de nueva cuenta la reconocida jalisciense volvió a dar de que hablar, debido a que después de que corrieran rumores de que perdería su exclusividad y renunciaría a dicho matutino, volvió a ausentarse de los foros de la emisión producida por Andrea Rodríguez, siendo esta la tercera ocasión en la semana que no aparece en pantalla, generando cuestionamientos al respecto.

Aunque en el matutino no se habló de su ausencia, se ha considerado que pueda ser debido al hecho de que cuando se grabó el mencionado programa esta ya se habría ido de vacaciones de Semana Santa, pasó con algunos de sus compañeros que actualmente se encuentran en diferentes partes del mundo por este hecho, aunque no faltaron los que revivieran los rumores de que aparentemente estaría preparando todo para su renuncia.

Por su parte, la reconocida presentadora de Netas Divinas no se ha pronunciado ante este hecho, pues en sus historias de Instagram no han compartido nada y no ha subido un post en tres días, sin embargo, se espera que cuando este vuelva a estar en vivo el próximo lunes 10 de abril, y hablé respecto a lo que hizo en estos días libres que se dieron.

Cabe mencionar que ante la mencionada ausencia de la reconocida presentadora, la producción decidió poner en su lugar a la famosa y muy guapa actriz de novelas, María Fernanda Quiroz, que es mejor conocida como Ferka, la cual en los últimos meses ha sido conductora invitada para que supla los lugares de los presentadores que se ausenten por uno o un par de días del afamado matutino de la mencionada televisora.

