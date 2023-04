De no creer: Tras abofetear a un luchador, Adrián Marcelo causa polémica de nuevo; lo acusan por abuso

Ciudad de México.- El pasado 8 de marzo del presente año, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, fecha en la que además miles de mujeres salieron a las calles a manifestarse y otras más aprovecharon la atención mediática y el apoyo de oras féminas para denunciar casos de abuso físico, psicológico y sexual; no obstante, pese a que han pasado varias semanas de esta importante fecha, una nueva denuncia ha cimbrado las redes sociales y es que el conductor de televisión y youtuber, Adrian Marcelo, es quien es señalado por este delito.

Mediante la red social Instagram, Adrián Marcelo quien forma parte del grupo de conductores de Multimedios, de nueva cuenta está en el ojo del huracán. Previo a este señalamiento, se volvió tendencia por haber golpeado al luchador Chessman; no obstante, ahora la situación se torna más complicada pues una mujer lo acusa de haberla violentado sexualmente y por ello, se ha pedido investigar la veracidad de los hechos.

Foto: Instagram

La denunciante se identificó como una usuaria de nombre Carolina Lerma quien remarco haber mantenido una relación con el antes mencionado; incluso, la mujer asegura que luego de haber retomado la comunicación con el famoso, éste le sugirió reunirse en un departamento; no obstante, ella se negó y dijo que hablar en su automóvil sería lo más conveniente.

Foto: Captura de pantalla

A decir de la mujer, mientras ambos estaban a bordo de la unidad, Adrián Marcelo comenzó a mostrarle sus partes íntimas, la tomó por la fuerza e incluso le pedía mantener un encuentro íntimo, todo bajo la justificación de ser cínico y con ello, continuar con las agresiones denigrantes hacia su persona. Fue por estos actos, que ella optó por ventilar lo que había sucedido e incluso, ha recibido apoyo de cientos de mujeres quienes han celebrado s valor por no quedarse callada.

"Me dijo que él era así de cínico, siguió expresándose de mi persona de manera denigrante, haciéndome sentir culpa y vergüenza por no acceder a tener relaciones sexuales con él e incluso mención de forma disgustada que yo siempre lo dejaba con las ganas como si yo tuviera la culpa al no querer hacerlo", relata la mujer.