Envuelta en llanto, Aracely Arámbula acude al funeral de Andrés García y hace fuerte revelación

Ciudad de México.- Envuelta en un triste llanto y luciendo completamente devastada, la reconocida presentadora y guapa actriz, Aracely Arámbula, fue una de las celebridades que pudo acudir al funeral del reconocido exgalán de novelas, Andrés García, al cual le brindó su último adiós y ante la prensa hizo una fuerte revelación respecto a la tan notoria y criticada ausencia de su expareja, Luis Miguel.

Como se recordará, lamentablemente la tarde del pasado martes 4 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de un triste luto, debido a que la esposa del actor de Pedro Navajas confirmó su muerte, después de su hospitalización y anunciar que necesitaba transfusión de sangre, tras lo que sus médicos dijeron que por desgracia a sus 81 años de edad falleció por complicaciones médicas en relación a su cirrosis hepática y las anemias que padecía por su leucemia.

Ante este hecho, se tomó la decisión de velarlo a puerta abierta para que sus miles de fanáticos, amigos cercanos y miembros del mundo del espectáculo, al igual que la prensa de diferentes televisoras, asistieran y le brindaran su último adiós, al cual acudieron personas que dejaron en shock a todos, pues entre ellos destacaron su exesposa Sandra y su hijo Leonardo García, con el que estaba peleado con este y pocos meses atrás tuvieron una guerra de declaraciones.

Pero una de las cosas que más llamó la atención y generó expectativas fue el hecho de que anunciaron que alargarían un poco más su estancia en la funeraria ya que esperaban a una actriz de Televisa que era gran amiga y pidió que la esperaran para alcanzar a llegar y verlo, y aunque muchos dijeron que se trataba de Anahí, la realidad fue que se traba de Arámbula, la cual tenía una muy cercana relación con García por haber trabajado juntos en la obra Perfume de Gardenias.

En los videos se puede ver como no puede contener las lágrimas al verlo en el ataúd y le dice algo que no se alcanza a escuchar, pero una vez que se despidió y habló con algunos de los presentes a su salida la prensa la abordó para cuestionarle respecto a esta perdida, a lo que ella señaló que "Andrés es una persona muy querida para nosotros, todos están consternados porque le tocó partir acá en Acapulco y no toda la gente puede venir. A mis hijos los conoció, A Miguel lo conoció a los dos meses y como ustedes lo saben, era una persona muy allegada al papá de mis hijos".

Al mencionar al intérprete de La Incondicional, le cuestionaron sobre la ausencia de este en el funeral de quién fue un gran amigo para él y una figura paterna al crecer, criticándolo por estar de vacaciones, la actriz de La Madrastra defendió al padre de sus hijos y mencionó que no todos podían asistir por ciertas cuestiones, mencionando que estaba segura que estaba sufriendo demasiado y que "le ha de doler el alma", revelando lo importante que fue para todos en su familia.

Él tampoco podrá estar por acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho. Ha de tener ese dolor en el corazón, y como ser humano por supuesto que lo tiene. Seguramente le va a mandar mensaje a Margarita. A él (Luis Miguel) le ha de doler el alma", aseguró.

Fuente: Tribuna del Yaqui