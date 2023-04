¿Fue infiel? Erik Rubín da fuerte noticia en 'Hoy' y revela lo impensable frente a Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido cantante Erik Rubín, quien actualmente lleva al menos 6 meses separado de Andrea Legarreta, de nueva cuenta logró generar tremendo revuelo entre el público de Televisa debido a que apareció en el programa Hoy e hizo una fuerte declaración sobre su vida privada. Como se sabe, el anuncio de su ruptura amorosa con la famosa conductora despertó muchas dudas y varios sugirieron que pudo haber existido una infidelidad.

La también actriz de 51 años y el empresario y escritor mexicano anunciaron su separación el pasado 22 de marzo luego de 22 años de matrimonio y haber traído al mundo a sus dos hijas Mía y Nina Rubín. Pese a todos los rumores que surgieron de inmediato, tanto Andy como su 'Peloncito' defendieron su historia de amor y aseguraron que no había nada "turbio" detrás de la ruptura pues muchos pensaron que él la había engañado.

Este jueves 6 de abril Erik reapareció en la señal del matutino del Canal de Las Estrellas platicando en exclusiva con los reporteros sobre su vida personal y admitió ante las cámaras que en su juventud vivió una etapa llena de excesos: ""Hubo una época en la que mi prioridad era el reventón, fui muy reventado como bien lo dice la canción, y vi un momento en que me di cuenta que esto no me estaba dejando nada bueno", platicó ante las cámaras del programa Hoy.

El intérprete de canciones como Princesa Tibetana y Con todos menos conmigo dijo que llevar una vida más balanceada con ejercicios y otras actividades lo ayudó a salir de ese mundo: "Para que lleguen cosas importantes debes de estar enfocado, un momento decisivo en mi vida, donde mi carrera ya no era prioridad... hay mucha gente que no bebe, que no se revienta, y aprovecha para hacer otras actividades, hacer ejercicio, y hubo un momento en el que yo paré por completo, a mí eso me funcionó".

Finalmente, Rubín cambió de tema y explicó que está produciendo la obra musical Vaselina pero no quiso adelantar si también actuará o solo estará detrás del escenario: "Sí, estoy co-produciendo con mi queridísimo Alex Gou, podría hacer muchas cosas pero no me puedo adelantar a nada, pero estamos trabajando muy duro". Legarreta reaccionó a las declaraciones de su exmarido diciendo que adoptó un nuevo "estilo de vida" cuando decidió dejar la fiesta: "Lleva una vida más sana, hasta te levantas temprano para hacer más cosas".

Asimismo Andy habló sobre el proyecto Vaselina y aunque se especula que ella participará en la puesta en escena, no quiso revelar mucho: "Se va a poner padre, ya verán pronto qué padre va estar, ahí les tendrán noticias el 'Peloncito' y Alejandro Gou". Cabe resaltar que por los días de asueto de Semana Santa, 'La Lega' se encuentra de viaje en Inglaterra en compañía de sus hijas y de Rubín, lo cual deja claro que los exesposos tienen una excelente relación.

