Rey Grupero amenaza a hermano de Dania Méndez en 'LCDLF3' y ella le responde de contundentemente

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida influencer, Dania Méndez, recientemente acaba de sacar las garras por su familia y no dudó en responderle contundentemente al polémico creador de contenido en YouTube, El Rey Grupero, después de que este en una de las galas de La Casa de los Famosos 3 perdiera la cordura y se olvidara del control amenazando al hermano de esta, diciendo que lo agarraría a golpes.

Como se sabe, hace casi una semana que resultó ser Dania la eliminada del reconocido reality show de Telemundo, en donde atravesó por varias polémicas tanto dentro y ahora fuera de esta, pues al salir ha estado enfrentando varios problemas que ha tenido, como lo que pasó en Brasil durante sus pocos días de intercambio o el hecho de la manera en que la criticaron estando en el interior de la casa.

Pero ahora el escándalo que más ha estado causando revuelo es el hecho de que el famoso creador de contenido recientemente acaba de amenazar a su hermano en uno de los live de las presentaciones de la gala, señalando que en cuanto volviera a ver al joven este lo iba a agarrar a "put...", pues el hermano de Méndez la defendió de las criticas que él y Aylín Mujica lanzaron en contra de su hermana cuando estuvo dentro.

Ahora, la mañana de este viernes 7 de abril, se ha estado difundiendo el video en el que la exparticipante de Acapulco Shore responde molesta a lo que dijo Rey, pues señaló que no tenía porque meterse con su hermano, dejando en claro que podría perdonar ofensas en su contra pero no el hecho de que se metiera con su familia y menos que lanzara amenazas de ese tipo en su contra cuando no estaba ni dentro de la casa.

Para la guapa influencer las declaraciones del youtuber fueron traspasar ya los límites, afirmando que ya era sacar el juego de la emisión y metiéndose con personas que ni siquiera tuvieron que ver en ello, destacando que en su lugar ella jamás ofendería y mucho menos haría esos comentarios en contra de nadie de su familia porque no se lo merecían y no era ese tipo de personas que se iba por terceros.

Cabe mencionar que finalmente señaló que no iba a perdonar ni dejar pasar este hecho como así y por el momento el exnovio de Cynthia Klitbo no ha dado una respuesta a Méndez, pero se espera que muy pronto este hablé respecto a la polémica en la que se encuentra envuelto y ofrezca una disculpa a los afectados o se justifique y dé las razones de lo sucedido, dado a que el público también lo ha criticado de sobremanera.

