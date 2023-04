Salió del clóset: Tras fracaso en 'Hoy' y veto en Televisa, actriz reaparece desfigurada en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa modelo y actriz de telenovelas, quien estuvo vetada de Televisa durante un par de años y que el pasado 2022 fracasó al unirse al programa Hoy, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que reapareció en el programa Venga la Alegría y se defendió de las críticas por 'desfigurarse el rostro'. Se trata de Lis Vega, quien durante este 2023 estrenará un nuevo proyecto en TV Azteca.

La originaria de Cuba saltó a la fama gracias a la televisora de San Ángel actuando en entrañables telenovelas como Contra viento y marea, Duelo de pasiones, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Amorcito Corazón, su última en el canal. Posteriormente se unió a las filas de Telemundo y apareció actuando por última vez en Santa Diabla, además de que luego probó suerte en la empresa del Ajusco, lo que lo costó un duro veto.

Los ejecutivos de Televisa 'congelaron' la carrera de Lis en su pantalla por un par de años luego de haber aceptado ser participante del reality Sí se puede. Finalmente el pasado 2022 la también bailarina y cantante conocida como 'La Poeta de lo Urbano' reapareció en San Ángel concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy, donde tuvo varios roces con su compañero Raúl Magaña, lo cual la hizo quedar en uno de los últimos lugares de la competencia.

Pero este año Vega les dará un nuevo golpe pues ya se confirmó que firmó contrato en el Canal Azteca Uno debido a que será participante de la cuarta temporada de MasterChef Celebrity México. Durante la mañana de ayer jueves 6 de abril la guapísima mujer cubana reapareció en esta empresa a través de una entrevista con Venga la Alegría en la que confesó que se sometió a un nuevo arreglito estético y pidió que no la critiquen.

Como se sabe, Vega ha sido señalada por una supuesta adicción a las cirugías debido a que ha tenido una dramática transformación física producto de sus visitas al cirujano y muchos de sus fans creen que cada vez está más irreconocible y desfigurada. Cansada de recibir fuertes burlas, la cubana le suplicó a los televidentes de VLA que dejen de opinar de su cuerpo: "Hace cuatro días me volví a poner los labios y he salido a dar la cara porque me imagino que hay muchas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado", declaró.

Antes y después de Lis Vega

Lis dijo que su último procedimiento estético fue para reconstruir su labio ya que otro tratamiento la había dejado afectado: "Ha habido mucho detrás de unos labios, realmente no saben por lo que yo he pasado". También recordó todos los insultos que han hecho en su contra y dejó bien en claro que ella está orgullosa de la mujer que es: "Me dicen 'fea, horrible, Lyn May', tantas cosas y yo estoy tan tranquila con lo que realmente es Lis, yo no me he metido con nadie y amo lo que soy como todo y mi boca chueca".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria