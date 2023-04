Shock en TV Azteca: Mati Álvarez podría salir del 'Exatlón All Stars' tras sufrir aparatoso accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en TV Azteca sus millones de espectadores acaban de quedar en completo shock, debido a que recientemente se reveló que la famosa y reconocida atleta de los 'Rojos', Mati Álvarez, lamentablemente en plena competencia va a sufrir un aparatoso accidente, mismo que habría sido tan fuerte que debería de salir del Exatlón All Stars, lo que se ha sospechado desde hace semanas.

Como se sabe, la emisión deportiva de la empresa del Ajusco, esta próximo a llegar a su gran final, en el que se va a conocer al ganador de campeón de campeones, por lo que las tensiones se han estado elevando cada vez más entre todos los atletas y más cuando varios han sufrido accidentes que los han dejado días fuera de competencia, como recientemente le pasó a la atleta y deportista, Nataly Hernández, pertenecientes a los escarlatas.

A lo largo de estos meses de competencia, las cosas entre ambos equipos se ha visto completamente reñido, aunque el dominio de los 'Azules' ha sido un poco más evidente que el de sus rivales, sin embargo, en los últimos días han sido los colorados quienes se han visto más sólidos y que se han llevado la mayoría de las competencias últimamente, dejando un poco en desventaja con los 'Azules' que están tratando de reponerse.

Mati Álvarez. Internet

Pero ahora, se dice que la suerte podría cambiar para los integrantes de los 'Rojos', dado a que recientemente la empresa del AJusco en su adelanto mostraron que Álvarez va a tener un fuerte accidente que podría dejarla fuera de competencia, pues esto sucede mientras que está corriendo sobre una de las plataformas y es golpeada por uno de los pendúlos que debe atravesar, el cual la saca volando y cayendo al suelo, por lo que fue socorrida por varios atletas, como Evelyn Guijarro.

Aunque no se ha mencionado que tan fuerte fue el golpe o si sufrió una lesión por ello, Álvarez ya cuenta con una en la rodilla, la cual con anterioridad le ha dado molestia, incluso el pasado jueves 30 de marzo ya pasó por lo mismo, teniendo un dolor tan intenso que su compañero de equipo, Heliud Pulido, tuvo que sacarla de la pista en sus brazos, dado a que no podía caminar tras haber ganado su punto y sufrir una caída, despertando así las fuertes alarmas de que sí tendría problemas serios.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera y en más de una ocasión han sido confirmado, al no provenir directamente de la fuente oficial y que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no salgan para aclarar lo dicho, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase la lesión y el reporte médico al aire.

Fuente: Tribuna del Yaqui