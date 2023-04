Tras 27 años en Televisa, actriz llega a TV Azteca y da triste noticia en 'VLA' entre lágrimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado 27 años al aire dentro de los mayores éxitos en Televisa, la reconocida actriz de novelas y presentadora, Sabine Moussier, recientemente acaba de llegar a las cámaras de TV Azteca, en donde brindó una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en donde acaba de dar una triste noticia respecto a la salud de su madre entre lágrimas, recibiendo el apoyo de los presentadores.

Como se sabe, Moussier comenzó su carrera en el año de 1996 en el melodrama Morir Dos Veces dentro de la empresa San Ángel, en donde con su belleza y talento rápidamente se volvió de las favoritas del público mexicano y siguió formando parte de grandes melodramas, como Entre el Amor y el Odio, Abismo de Pasión y finalmente en Perdona Nuestros Pecados, que fue transmitida en este 2023.

Pero ahora, mañana de este viernes 7 de abril la reconocida actriz de novelas como La Madrastra, en la que ganó mayor fama, acaba de aparecer ante las cámaras del mencionado matutino de la empresa del Ajusco, en la cual no pudo evitar las lágrimas al revelar que la salud de su madre atraviesa por una severa crisis, dado a que tiene cáncer de cabeza y en la espalda, mencionando que estaba destrozada.

Sabine y su madre. Internet

Moussier sin poder contenerse lloró y se dijo desesperada y completamente destruida pues su madre "es todo lo que tengo", aclarando que aunque sus hijos han sido su fuerza y un importante motor para avanzar en su vida, esta señaló que su madre seguía siendo de lo más importante en su vida y verla sufrir era algo que estaba siendo sumamente doloroso para ella y solamente quería que todo mejorara pronto.

Ante este hecho, de igual forma mencionó que en el año del 2022 estuvo sumamente delicada de salud y estuvo muy asustada de que pudiera pasar algo más grave, pero que actualmente por fortuna estaba más estable y saliendo adelante, algo que ahora la tenía un poco más tranquila con la situación que estaba atravesando con su madre, mencionando que por el momento estaba siendo su apoyo en todo momento.

Finalmente señaló que su madre es la que ha sido también su pilar y fortaleza en este momento, pues es ella la que le ha dicho que todo está bien, recordándole que ya pasó por este diagnóstico anteriormente y lo había logrado superar, afirmando que es por ello que sabía que no le pasaría nada malo y que no le dolería, por lo que concluyó que era su ejemplo y si lloraba es porque está sensible pero segura que con la operación saldrá adelante.

Fuente: Tribuna del Yaqui