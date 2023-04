Adiós 'Hoy': Tras 19 años vetada de Televisa, actriz llega a 'VLA' y confirma proyecto ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz mexicana, quien ha estado 19 años vetada de Televisa por un pleito con ejecutivos, sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana y confirmó que regresará a la actuación ¿de la mano de TV Azteca?. Se trata de la famosa María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje de 'La Chilindrina'.

La reconocida intérprete saltó a la fama gracias a su participación en exitosos programas del Canal de Las Estrellas como El Chavo del 8 y Chespirito, donde se mantuvo al aire desde 1971 hasta que fue sacado del aire por problemas con los derechos de autor. La actriz nacida en el estado de Nayarit le ganó un pleito a la televisora de San Ángel y a Roberto Gómez Bolaños por la autoría de su entrañable personaje de 'La Chilindrina'.

María Antonieta ha tenido un pleito legal con Televisa por más de 20 años de regalías de El Chavo del 8, pero este no ha sido el único proyecto que realizó en esta televisora pues también se dio a conocer por su participación en entrañables melodramas como Senda prohibida, Mundo de juguete, Preciosa, Sueños y caramelos, entre otros. Tras haber dejado su carrera, en el 2019 la actriz cayó en depresión tras sufrir la devastadora muerte de su esposo, Gabriel Fernández.

Mientras que en el año 2021 se reportó el sensible fallecimiento de De las Nieves luego de que se difundiera información de que tenía Covid-19 y que estaba muy grave en el hospital. Tras dejar atrás esta difícil etapa de su carrera, la actriz de 72 años reapareció la mañana de este sábado 8 de abril en la televisora del Ajusco a través de una entrevista exclusiva que brindó al matutino Venga la Alegría: Fin de Semana.

En esta plática la estrella nayarita compartió su emoción porque la invitaron a ser parte de la bioserie de 'Chespirito' pese a todos los pleitos que tuvieron en el pasado: "Me siento muy orgullosa, muy agradecida a Dios por tanto trabajo... no va ser una actuación especial, va ser una actuación total como 'La Chilindrina'", dijo ante las cámaras de VLA. Se desconoce si este proyecto llegará a la pantalla de Televisa o si será transmitido en una plataforma de streaming.

Y quiso dejar muy en claro que tendrá un destacado papel en la serie: "No voy a hacer un papelito, voy a participar en toda la serie". Por otro lado María Antonieta confirmó que no tiene una buena relación con Florinda Meza, viuda de 'Chespirito': "No hay enemistad, son desacuerdos de vida pero cada quien hace lo que quiere". Ya para finalizar, la querida intérprete lamentó que se siga lucrando con el personaje de 'La Chilindrina' pese a que ella tiene los derechos del mismo.

