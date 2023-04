A menos de 1 mes de su ruptura, Tammy Parra rompe el silencio y revela cómo confrontó a Omar Núñez

Ciudad de México.- El pasado 12 de marzo, el mundo de la farándula se sacudió después de que trascendió la noticia de que, tras años de relación, Tammy Parra y su novio, Omar Núñez se habían comprometido en matrimonio, tras una romántica propuesta en París, Francia, tal y como había sido el sueño de la influencer desde hace varios años, motivo por el que todo su fandom se emocionó, aunque el sueño pronto se convirtió en una pesadilla.

Como algunos recordarán, luego de que Parra hizo pública la propuesta, por medio de sus historias en redes sociales, comenzaron a surgir diversas capturas de pantalla en las que se apreciaba las conversaciones en las que se mostraba que Omar habría estado engañando a Tammy, algo que no solo rompió el corazón de la influencer, sino que también causó la molestia de sus millones de fans en Internet.

Si bien, Parra ha sido abierta con el tema de su ruptura e incluso lanzó un video en sus redes sociales, donde se mostró llorando por lo ocurrido y reveló que había decidido dar un paso atrás, por lo que optó por cancelar su compromiso y terminar con su relación e incluso anunció que en aquellos días acudiría a la casa de su expareja para llevarse sus pertenencias, poco se sabía sobre cómo había sucedido el momento de la confrontación.

Este hecho fue revelado por la propia Tammy en días recientes, cuando asistió como invitada al show de Karla Díaz, Pinky Promise, donde contó que todo comenzó cuando empezó a ver algunos videos relacionados con la infidelidad del que sería su futuro esposo. Ella aseguró que trató de restarle importancia, debido a que consideraba que ambos eran una pareja muy sana: "Él me sumaba, yo le sumaba. Entonces salió la primera conversación, yo la ignoré".

Sin embargo, las pruebas comenzaron a salir a raudales, por lo que en determinado momento ella comenzó a prestar mayor atención, sobre todo cuando comenzó a recibir mensajes de sus propios fans, quienes le advirtieron que prestara atención, porqué las cosas comenzaban a ponerse raras, cosa que hizo. En el momento en que ella se pone a checar con mayor detenimiento la evidencia, se encontraba con Omar, por lo que tuvo que marcharse al baño para ver lo que ocurría.

Al día siguiente recibí mensaje de varias seguidoras mías diciendo esto está raro. Me mandan la segunda conversación esas eran sus palabras. Me metí al baño porque estaba con él y empecé a ver las primeras conversaciones. Me rompió el corazón, salí enfadadísima.