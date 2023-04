¿Murió Queta Lavat? Tras ser hospitalizada, reportan muerte de la actriz y dejan en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo Televisa y el espectáculo mexicano en general se encuentran en shock debido a que desde la tarde de ayer viernes 7 de abril surgió la triste noticia del fallecimiento de doña Queta Lavat, quien es una de las actrices más reconocidas de México gracias a sus casi 7 décadas de carrera. Como se recordará, la famosa fue hospitalizada de urgencia durante la semana pasada debido a una trombosis en una pierna.

La intérprete mexicana goza de una exclusividad vitalicia en la empresa de San Ángel y algunos de sus melodramas más conocidos son Alondra, Tres Mujeres, ¡Amigos x siempre!, Clase 406, Velo de novia, Rebelde, Qué pobres tan ricos, Corazón indomable, Mentir para vivir, Cita a Ciegas y SOS Me estoy enamorando. Además de que también tuvo una destacada participación en el Cine de Oro mexicano y en el teatro.

Hace unos meses doña Queta confesó que los productores de novelas ya no le daban trabajo a personas de su edad: "Ahorita no hay nada de chamba, no hay abuelitas, ¿qué quieren que hagamos?... Ha hay pocos papeles para personas de mi edad, yo lo entiendo, más bien (es un llamado) a los escritores... ya tendremos abuelitas", expresó. Y desafortunadamente hace unas horas se temió que la actriz no volviera a los foros pues se reportó su muerte.

Hay que recordar que la semana pasada la señora Lavat, quien al igual que Ignacio López Tarso (qepd) desea llegar a los 100 años, fue llevada al quirófano de emergencia para operarla de una trombosis en una pierna. Y aunque se dijo que ya se encontraba recuperándose en casa, ayer en pleno Viernes Santo diversos medios de comunicación reportaron su muerte e incluso hasta su colega Édgar Vivar lamentó su fallecimiento.

Reportaron la falsa muerte de Queta Lavat

Luego de que la triste noticia del fallecimiento se esparciera por todas partes, uno de sus grandes y cercanos amigos rompió el silencio y declaró que doña Queta sigue viva. Se trata del periodista Álex Kaffie, quien mediante sus diferentes redes sociales señaló que había tenido comunicación con la galardonada al Premio Ariel de Oro y que afortunadamente se encontraba sumamente bien descansado en su hogar.

El llamado 'Villano de los espectáculos' difundió una imagen de un usuario que hablaba sobre la supuesta partida de Lavat a los 94 años y así aseguró que se trataba de una falsedad: "Mentira que doña Queta Lavat ha muerto... Por la mañana hablé con ella y con su hija Teresa Carrillo. La actriz de 94 años se encuentra bien, en su casa y está empezando a comer de todo (porque así se lo permiten los médicos)".

Fuente: Tribuna