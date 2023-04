Tras anunciar gran gira, afamado cantante es hallado muerto en su hogar; se desconocen las causas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, el mes de marzo y parte de abril ha resultado difícil para la farándula mexicana, debido a las lamentables pérdidas que se vivieron en el medio de la actuación por el fallecimiento de estrellas de la talla de Ignacio López Tarso, Xavier López 'Chabelo', Rebecca Jones y Andrés García; la farándula extranjera también ha tenido sus propias pérdidas, tal es el caso de la muerte de un afamado cantante británico.

Se trata de Paul Cattermole, quien fue un un intérprete y actor inglés que formó parte de la agrupación pop S Club 7 desde 1999 hasta 2002, momento en que la banda se desintegró. El grupo tuvo gran éxito en el Reino Unido y otros países con canciones como Never had a dream come true, Bring it all back y Don't Stop Moving. También protagonizó su propia serie de televisión llamada Miami 7 en su primera temporada. Cattermole dejó el grupo para dedicarse a su antigua banda Skua, pero regresó en 2014 para una gira de reunión.

Fotografía de Paul Cattermole cuando formaba parte de S Club 7

Estaba previsto que Paul Cattermole volviera a reunirse con sus compañeros para este 2023, esto con la finalidad de celebrar el 25 aniversario de S Club 7, pero falleció de forma inesperada el pasado 6 de abril del presente año, a los 46 años de edad. De acuerdo con algunos informes, la celebridad fue localizada sin vida en el interior de su hogar en Dorset, al suroeste de Inglaterra. Horas más tarde se dio a conocer la sensible noticia.

La lamentable premisa fue informada a través de un comunicado publicado por la familia del cantante, en donde dejaron entrever la "gran tristeza" que sentían al dar la inesperada noticia. En el mismo documento exaltaron el hecho de que, hasta el momento, la causa de muerte es desconocida; sin embargo, la policía de Dorset confirmó que no se debió a ninguna "causa sospechosa" como un asesinato.

Fotografía de Paul Cattermole antes de su muerte

Por otro lado, la mencionada banda, quienes se encontraban a poco tiempo de celebrar su gira de reencuentro, publicó un mensaje por medio de sus redes sociales donde se pronunciaron afortunados de haber tenido a Cattermole en sus respectivas vidas, así como también mencionaron que guardarían los "maravillosos recuerdos" que crearon juntos en el tiempo tiempo que compartieron como agrupación.

Al mismo tiempo, el grupo mencionó que el motivo del fallecimiento de Paul se mantiene como un misterio, aunque reafirmaron que la policía de Dorset continúa investigando el caso, sin embargo, descartaron que hubiese habido algún tipo de juego sucio en la la defunción de la celebridad. También hicieron especial énfasis en el hecho de que tanto la familia de Paul, como ellos, querían manejar todo de manera privada.

Fuentes: Tribuna