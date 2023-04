Ahogado en llanto, conductor de 'VLA' le dice adiós a TV Azteca, pero no lo contratan en ningún lado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, se podría pensar que el presente año no es el mejor que ha tenido la administración de TV Azteca, dado a los diversos escándalos en los que tanto Pati Chapoy, como el resto del elenco de Ventaneando se han visto envueltos, por otro lado, hace unos meses se supo que la propia televisora tuvo fuertes problemas económicos después de que los acreedores de la misma levantaran una queja en Estados Unidos por el adeudo de 60 millones de dólares.

Sin embargo, la empresa del Ajusco ya tenía problemas desde antes de la llegada del 2023 y es que, como algunos recordaran, luego de la salida de Sandra Smester, quien fungía como directora de contenidos de TV Azteca, la compañía se vino abajo con sus cifras, según se dice, habría sido la propia Smester quien habría estado involucrada en el desfalque de la empresa, pero hasta el momento nada de esto está comprobado.

Lo que si se sabe es que una gran cantidad de celebridades se marcharon luego de la salida de Sandra, siendo Venga la Alegría el show más castigado de la empresa. Ya que, como se sabe, al tratarse de un mañanero, la competencia del programa Hoy contaba con una gran cantidad de conductores, de los cuales, varios ya han salido, entre ellos se pueden mencionar a Horacio Villalobos, William Valdés y Roger González.

Mientras que en el programa Venga La Alegría: Fin de Semana, ha visto salir a aún más estrellas entre las que se encuentran Alana Literas, Mati Álvarez, Gaby Ramírez, Aristeo Cázares, La Bebeshita y Rafael Serdan. Y aunque, regularmente, los famosos cuentan con otros proyectos para apoyarse en el periodo en el que no cuenten con ningún trabajo fijo, la realidad es que uno de ellos sigue desempleado.

Se trata del cubano, William Valdés, quien fue el primero de todos en salir del show. Como algunos recordarán, el exintegrante de CD9 se despidió de la audiencia de TV Azteca desde el mes de octubre del 2022. El presentador se dejó ver ahogado en llanto al decirle adiós al público y desde entonces se dedicó a viajar por el mundo, algo que resulta natural entre los famosos; sin embargo, tras su salida no ha encontrado empleo.

Esta noticia fue dada por el youtuber, Michelle Rubalcava, quien aseguró que en este medio año, el cubano no ha encontrado empleo, incluso, el propio William declaró que se marcharía a Miami, sitio que considera como su hogar, debido a que en México no encontraba ninguna oportunidad, pero parece ser que ni siquiera en Telemundo y Univisión han querido contratarlo, hecho que comenzaría a ser preocupante, puesto desde hace 6 meses no percibe ingresos fijos.

Fuentes: Tribuna