Golpe a los 'Azules': Filtran que este atleta de 'Exatlón All Stars' tendría que dejar TV Azteca por esto

Ciudad de México.- Tal parece que los 'Azules' acaban de recibir un duro golpe, debido a que hace poco se filtró que no estarían bien para nada en cuestión de rendimiento y es por ello que uno de los atletas del Exatlón All Stars con este color es el que sería el siguiente en tener que decirle adiós a TV Azteca y sería por ese triste motivo que los ha venido afectando desde hace varios días atrás y que les costaría mucho a nada de la gran final.

Como se sabe, la emisión deportiva de la empresa del Ajusco, esta próximo a llegar a su gran final, en el que se va a conocer al ganador de campeón de campeones, por lo que las tensiones se han estado elevando cada vez más entre todos los atletas y más cuando estos deben de jugarse en competencia el estar en la Villa 360 o el campamento y sobre todo cuando se juegan la supervivencia para mantenerse intactos.

Es por ello que se ha visto como varios de los 'Rojos' y de los 'Azules' han estado teniendo fuertes rencillas en pleno programa al aire, además de que han salido varios lesionados tratando de ganarle a su competidor y al reloj, como sucedió recientemente con Mati Álvarez, que en dos ocasiones ha tenido que ser cargada por sus compañeros para regresarla a su asiento en las bancas, pues en competencia a sufrido accidentes.

Azules perderían a un atleta. Internet

Es por estás mencionadas tensiones que todo podría venirse abajo para el equipo de los 'Azules' debido a que recientemente, según informes del canal de YouTube Proyecto TV, el cual hace un análisis de las competencias y brinda spoilers de lo que va a pasar, en esta ocasión señaló que la próxima semana que viene va a ser una muy complicada para los atletas de este color, dado a que supuestamente van a perder la mayoría de las competencias.

Aparentemente entre las competencias en las que no podrían libraroa sería en la de la supervivencia y es por ello que aparentemente sus tres atletas serían los que lleguen al menciona do duelo de eliminación y uno deba decirle adiós, dentro de los cuales podría ser Liliana Hernández, dado a que recientemente ella sufrió una lesión que la dejó fuera de competencia varios días y seguiría afectando a su rendimiento.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que aunque el mencionado canal de YouTube suele tener información bastante certera y en más de una ocasión han sido confirmado, al no provenir directamente de la fuente oficial y que la empresa de Ricardo Salinas Pliego no salgan para aclarar lo dicho, no se sabrá con certeza si es cierto o falso hasta que pase la lesión y el reporte médico al aire.

