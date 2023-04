Imperdible: Taylor Swift terminaría su relación de 6 años con Joe Alwyn y los memes inundan Twitter

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y muy talentosa cantante del pop, Taylor Swift, está dando mucho de que hablar, debido a que se comenzó a decir que esta habría terminado su relación amorosa con el famoso actor, Joe Alwyn, después de haber estado juntos por seis años, por lo que al igual que en otras ocasiones los memes inundan Twitter bromeando al respecto y mostrando el dolor con humor, haciéndolos imperdibles.

Como se sabe, la mañana de este domingo 9 de abril se ha hecho viral la noticia de que hace un par de semanas la intérprete de Lover y el actor inglés habrían tomado la decisión de terminar su relación y según la información que dieron los portales de noticias, Entertainment Tonight y la revista People, todo habría sido de la mejor manera y de mutuo acuerdo por temas importantes para ellos, sin dar muchos detalles.

Pero, aunque no han dicho cuales son las supuestas causas de la tan rumorada separación de los jóvenes, se dice que por el momento no se ha sabido a que haya habido algún drama de por medio, violencia o alguna infidelidad de cualquiera de las partes y todo fue en común acuerdo, basado supuestamente en el amor que se tuvieron a lo largo de todos estos años, por lo que el actor de La Favorita.

Hasta el momento, la famosa cantante de pop, de temas como Shake It Up, y el histrión, no se han pronunciado para hablar sobre esta inesperada separación, después de que en el 2016 hicieron oficial que estaban en una relación sentimental y que resultó ser de las más estables, pues aunque siempre trataron de mantenerla lejos del ojo del público, le escribió varios de los temas de amor de los últimos tiempos.

Precisamente por este hecho es que en las redes sociales no han parado de salir a la luz varios memes en los que emplean el humor para expresar su sorpresa y también su dolor ante esta separación, con mensajes como que ahora que ellos ya no estaban juntos sentían que no podían creer en el amor o que ya desconocían sobre el de que color sería el amor ahora que no estaban juntos, haciendo referencia a uno de los temas que le dedicó.

Otros memes aprovecharon que este domingo 9 de abril es de pascuas, así que señalaron que no debían de preocuparse por la noticia, pues de seguro al igual que Jesús su romance iba a resucitar al día siguiente o al tercer día, haciendo más chistes respecto a este tema, que sin duda han hecho reír a millones en todo el mundo que han retuiteado cientos de veces varios de estos mensajes.

Fuente: Tribuna del Yaqui