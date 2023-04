¿No se toleran? Shakira y Karol G rompen las especulaciones de enemistad de esta contundente forma

Comparta este artículo

Miami, EU.- Poco después de que comenzaran rumores respecto a que no se tolerarían y se llevarían muy mal, la reconocida cantante colombiana, Shakira, y la cantante de raggaetón, Karol G, recientemente acaban de emplear sus redes sociales para romper las especulaciones de enemistad que se dice que existe entre ellas desde que cantaron juntas de esta contundente forma, sorprendiendo a sus millones de fans.

Como se sabe, en febrero se lanzó el tema TQG, el cual es un tema de Karol, pero en el cual invitó a su paisana colombiana debido a que era su mayor sueño el colaborar con ella y con dicho tema ella señaló que creía que se sentiría identificada y era la canción perfecta para que le diera el sí a hacer algo juntas, que fue un total acierto, debido a que en cuestión de minutos se volvió de lo más escuchado y en 24 horas rompió récords y se colocó en los primeros lugares de lo más escuchado en todo el mundo.

Esto ocasionó que rápidamente sus redes sociales se vieran inundadas de mensajes de apoyo, en los que les aplaudían su colaboración y sin duda se volvió todo un himno para la mayoría de las mujeres que han pasado o están pasando por una ruptura sentimental, así que en Twitter se volvieron tendencia mundial con mensajes alabando su tema y otros bromeando respecto a la letra y burlándose de las exparejas de ellas.

Shakira y Karol en TQG. Internet

Pero, en medio de este gran éxito, de los memes y las bromas respecto a la letra y de lo que estaba pasando en la vida de ambas con este hecho, comenzaron rumores de que entre las originarias de Colombia podría existir una enemistad y que el convivir para el tema no creo una amistad entre ellas, sino que todo lo contrario y en realidad ninguna se toleró y era muy evidente que no se cayeron bien.

Esto debido a que muchos afirmaron que la expareja de Gerard Piqué se habría puesto en un plan de diva y haría exigencias para realizar el dueto, y en las grabaciones también estaría en esa postura complicada que no le habría gustado para nada a 'La G', mismos que fueron creciendo cuando notaron que la intérprete de Provenza y la de Monotonía no subían nada juntos y en lso agradecimientos solo mencionaron a sus equipos y no a ellas.

Pero ahora, la mañana de este domingo 9 de abril estas rompieron con estos rumores de forma contundente, pues en sus respectivas historias de Instagram compartieron una foto fuera de los foros de grabaciones de la polémica canción, en la que se puede ver a Karol con una blusa blanca y una sudadera negra lanzando un beso a la cámara, mientras que Shakira está detrás de ella y con su cabeza sobre su hombro, también lanzando un beso en la mencionada selfie, demostrando así su amistad.

Karol y Shakira juntas. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui