Shock en la Realeza: Afirman que Lady Di abofeteó al Príncipe Harry por graves actitudes racistas

Reino Unido.- De nueva cuenta los fans de la Realeza acaban de quedar en completo shock, debido a que recientemente un escritor acaba de lanzar una historia en la que afirma que Lady Di, muy fiel a sus creencias humanitarias, antes de morir no dudó en abofetear al Príncipe Harry para darle una lección, debido a que este habría tenido graves conductas racistas que ella en definitiva no toleró y se lo hizo saber con la severa reprimenda.

Como se sabe, el duque de Sussex desde hace meses se encuentra en el ojo público debido a sus ataques en contra de su familia, pero ahora, este es el que está siendo tachado de "racista" y de tener que ser fuertemente reprendido por su hoy difunta madre, pues el escrito, Robert Jobson, acaba de escribir el libro Our King: Charles III, The Man And The Monarch Revealed, en el el cual está haciendo fuertes revelaciones.

Dicho libro ha estado siendo publicado parte por parte a través del Mail On Sunday y el Daily Mail, y como de costumbre, el tema de la Princesa Diana es de lo que más ha llamado la atención, como en esta ocasión en el que se señaló la manera tan contundente y fuerte en el que dejó en claro que en su familia no se toleraba el racismo en ningún aspecto o nivel, hecho que sobresaltó aún más debido a que Harry los acusó a la Corona de racista en una entrevista con Oprah Winfrey hace dos años.

Ahora, Robert quiso dejar en claro con su libro que son acusaciones completamente falsas, pues señaló que uno de los empleados de la Familia Real le dijeron con firmeza que esto es algo que "Va en contra de todo en lo que cree 'el Jefe', el Rey Carlos III, quien piensa que la diversidad es la fuerza de nuestra sociedad", recordando que este fue muy estricto y rudo cuando Harry se vistió como nazi e hizo comentarios racistas a un compañero, el cadete de Sandhurst de Pakistán en 2009.

Tras esto, mencionó que esa no fue la única vez que ocurrió, sino que tiene un historial, pues mencionó que cuando era un niño, Lady Di lo llevó a pasear en autobús por Londres junto al Príncipe William, que fue un regalo y organizado por Ken Wharfe, algo que pareció no terminar nada bien, pues aparentemente el joven Harry imitó el acento punyabí del conductor indio que conducía el vehículo de dos pisos por la ciudad.

Ante esto, el escritor mencionó que la Princesa de Gales se molestó sobre manera y reprendió a su hijo de inmediato y pidió bajar del autobús, y al bajar hizo lo impensable, que fue darle una bofetada al menor y le dijo molesta "¡Nunca vuelvas a hacer eso!", exigiéndole que escribiera una carta para disculparse con el chófer, afirmando que esas actitudes eran intolerables y se cercioró de que sí se hiciera la carta.

