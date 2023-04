Shock en TV Azteca: Conductor de 'VLA' rompe el silencio y revela si le gustan los hombres tras VIDEO

Ciudad de México.- Recientemente todos en TV Azteca y en las redes sociales acaban de quedar en completo shock, debido a que el famoso y muy polémico conductor de Venga la Alegría, Ricardo Casares, a través de sus cuentas rompió el silencio de sus preferencias y finalmente fue un poco más abierto al señalar si es que le gustan los hombres, después de un VIDEO que levantó los rumores entre algunos de sus miles de seguidores.

Como se sabe, Casares actualmente es uno de los presentadores más famosos de la empresa del Ajusco, pero desde hace un par de horas que este se ha encontrado en el ojo público por especulaciones respecto a si es que pronto podría salir del clóset, dado a que este compartió un video en el que dicen que supuestamente le coquetea a otro hombre, pues dice "Aquí está el detalle", y mandaría besos, aunque después lo borró casi de forma inmediata.

Ante este hecho, una cuenta de Twitter alcanzó a tomar captura al video que lanzó y le dijo que "no lo borraste tan rápido, chiquitín", por lo que otra cuenta especializada en los espectáculos como La Oreja, lo compartió de nueva cuenta y empezó a señalar que esto estaría dejando en claro que Ricardo sería parte de la comunidad LGBTQ+, dejando misteriosos tuits que harían alusión a este hecho.

Pero, en medio de estos rumores es que el compañero de Anette Cuburu ha decidido no mantenerse callado y alzar la voz de manera pública respecto a este hecho, señalando que él solamente estaba cotorreando con un amigo que es perteneciente al Barca, negando de esta manera que lo que estuviera sucediendo fuera verdaderamente que le estuviera coqueteando a un hombre o haciendo algo indebido.

Finalmente, en su mensaje señaló que las cosas se estaban tomando a mal y compartiendo la publicación de La Oreja dijo que no eran así como lo hacían ver, dejando muy en claro que aunque él respetaba mucho y quería a las personas que pertenecían a la mencionada comunidad él no pertenecía a ella, dejando así en claro que en realidad era heterosexual y le gustaban las mujeres, cerrando así el tema.

Jajaja no mi oreja no es así. ¡Admiro, respeto y quiero un montón a la comunidad pero no! Estoy cotorreando con un compa del barca. Igual mando besos", expresó.