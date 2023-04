Sigue el escándalo: Tras polémica ruptura amorosa, 'Paponas' humilla a Yeri Mua y la tacha de "fea"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal pare que el escándalo sigue y muy fuerte a la reconocida influencer de las redes sociales y actriz, Yeri Mua, dado a que después de su polémica ruptura amorosa con otro influencer, Brian Villegas, este que es mejor conocido como 'Paponas', de manera pública acaba de humillarla, pues un un live no dudó en arremeter en su contra y tacharla de "fea", sorprendiendo a millones.

Como se sabe, desde hace varios meses que la vida sentimental de Mua está dando de que hablar, debido a que terminó su relación con Brian dado a infidelidades de su parte, tras lo que ambos no han dejado de tirarse en redes sociales, como acaba de pasar en Instagram, pues este no dudó en tacharla de fea, lo que parece que va a comenzar otra guerra de dimes y diretes entre ambos, llamando la atención de millones.

Esta pelea comenzó debido a que hace poco la llamada 'Bratz', por sus exuberantes labios, recientemente en uno de sus videos llamó "el cacas" a Villegas y lo comparó con su actual novio, Naim Darrechi, dado a que mencionó que para ella su ex era como 'Don Ramón' y su actual pareja era como 'El Profesor Jirafales", señalando que no había manera de compararse o ser tachados como que estaban en el mismo nivel.

Yeri Mua. Internet

Si maquillé al cacas, ay si me acordé, pero ese hombre está muy turbio, pero no comparen niñas, no es lo mismo vestir a Don Ramón de mujer que al Profesor Jirafales, el profesor Jirafales tiene lo suyo su porte, el Don Ramón debe la renta", comentó.

Ante este hecho, el famoso influencer decidió no quedarse callado y en un en vivo de sus redes sociales salió para defenderse con todo, mencionando que no iba a dejar que se burlara de él no lo hiciera menos si es que ella estaba igual o peor que él, pues tampoco era una mujer guapa antes de saltar a la fama y tener tanto dinero como el que tiene actualmente, afirmando que es por ello que la buscan nada más.

'Paponas' en su comentario fue muy directo al afirmar que "Dices que yo estoy feo, pero acuérdate cómo te conocí a ti, cómo nos conocimos los dos, ambos estábamos feos, no teníamos nada al final si tú dices que tú fuiste mujer del proceso, entonces ¿qué tipo de hombre fui yo? Yo te conocí diferente y no eras nada de lo que eres ahorita", causando un gran revuelo entre sus millones de seguidores en las redes sociales.

Finalmente, este siguió humillándola y le aseguró que a su punto de vista debería de saber que "si no tuvieras nada ni te voltearían a ver, porque no tienes nada que aportar, nada interesante y discúlpame que te lo diga, pero es la realidad", señalando que solamente las cirugías le han dado un poco de belleza y nada más, pues hasta la acusó de no tener una agradable personalidad que ha enfurecido a varios.

