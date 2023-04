Televisa en shock: Maribel Guardia no se guarda nada y hace estremecedora confesión de Andrés García

Ciudad de México.- El pasado martes, 4 de abril, el mundo de la farándula se conmocionó después de que trascendió la noticia de la muerte del actor, Andrés García, esto después de que el propio histrión asegurara en diversos medios de comunicación que no le quedaba mucho tiempo de vida e incluso instó a los jóvenes a alejarse de los vicios, ya que, fue el propio intérprete de 'Pedro Navajas', quien reconoció que su estado de salud era grave, precisamente porque de joven se dejó vencer por el alcoholismo.

Aunque el protagonista del Privilegio de Amar tuvo una basta trayectoria en el mundo del espectáculo mexicano, la realidad es que el actor originario de República Dominicana también era conocido por ser un coqueto empedernido, hecho que fue rememorado por la actriz Maribel Guardia, con quien Andrés llegó a compartir el escenario en diversas ocasiones. Según palabras de la celebridad de Lagunilla Mi Barrio, el histrión habría querido conquistarla en más de una ocasión.

Maribel Guardia confesó que nunca tuvo una relación con Andrés García porque le daba miedo

Este dato no es de sorprenderse y es que la guapa costarriqueña llegó a ser una de las histrionistas más cotizadas de la época, debido a su notable belleza y aunque si tuvo una relación con Joan Sebastian, Andrés no habría tenido tanta suerte, ¿la razón? La estrella de Corona de Lágrimas destacó que el famoso se le habría hecho muy "lanzado" y eso a ella le provocaba miedo, por lo que nunca se abrió a tener un amorío con él.

Cuando lo conocí, me coqueteó, pero a mí un hombre como Andrés me daba miedo, porque era de los tipos que se lanzaban y a mí ese tipo de hombres nunca me ha gustado, ese tipo de hombres que se lanzan como que me dan ñañaras", narró la famosa en un encuentro con la prensa