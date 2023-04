Tensión en Imagen TV: Gustavo Adolfo Infante tiene pelea en Twitter con hombre por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Imagen TV parece que se han elevado las tensiones, debido a que recientemente su reconocido y muy polémico presentador experto en espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, acaba de volver al ojo público al haber protagonizado una pelea en Twitter con un hombre que se encuentra en sus contactos de la red social por este motivo, sorprendiendo a varios de sus Miles de seguidores.

Cómo sabe, Gustavo es uno de los presentadores de Sale el Sol y de De Primera Mano que se encarga de brindar varias exclusivas en pleno programa en vivo, cómo revelaciones nunca antes dadas de famosos, cómo sucedió con Frida Sofia con su caso de abuso sexual, lo cual también lo ha llevado a estar frente a varias polémicas dentro de las redes sociales y de la empresa, cómo en esta ocasión que decidió salir a defenderse.

Esto pues a través de su mencionada cuenta de la red social, reveló que decidió darse un gusto y asistir al más reciente concierto que dió el famoso cantante del regional mexicano, Alejandro Fernández, en la ciudad de Texcoco, compartiendo un vídeo en el que muestra un poco de lo que vivió antes, durante y después del concierto, recibiendo Miles de mensajes por parte de sus seguidores en la mencionada red social.

Estoy en condiciones de decirles que el Palenque @Palenquetex de Texcoco está seguro, la seguridad es inmejorable y el espectáculo anoche de @alexoficial fue sensacional. Simple y sencillamente IMPERDIBLE", expresó Gustavo.

Ante este hecho, hubo quienes lo felicitaron y le pidieron que mostrara un poco más de su experiencia al lado de 'El Potrillo', cómo se le conoce al famoso cantante, pero hubo quienes lo criticaron y señalaron que "seguramente entraste sin pagar te pusieron seguridad y tu botella gratis para que hables de bien y ocultar una verdad absoluta", dando alusión a qué encubriría escándalos en los que pudiera verse envuelto el artista como ha sucedido en varias ocasiones.

Fue precisamente por el mencionado comentario que el reconocido periodista expertos en los espectáculos decidió salir a defenderse y señalar que "Así no fueron las cosas, pero, ¿de haber sido así, que tanto te arde? Se ve que a ti no te invitan ni tus nietos a comer", demostrando que él no tenía porqué encubrir nada y que no era necesario que le regalaran las cosas, pero también dejando en claro que no pasaría nada malo si es que se los hubieran regalado como él dice.

