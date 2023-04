Tras ola de críticas, revelan cómo habría reaccionado Luis Miguel a la muerte de Andrés García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado martes, 4 de abril, el mundo de la farándula se vistió de luto por la inesperada muerte de Andrés García, motivo por el que varios famosos emitieron sus condolencias, entre ellos se puede mencionar a Karely Ruiz, Maribel Guardia, Gustavo Adolfo Infante, Mhoni Vidente y Anahí; sin embargo, quien brilló por su ausencia fue Luis Miguel, quien se esperaba que se pronunciara a través de sus redes sociales.

Como ya muchos sabrán, Andrés y 'El Sol', además de ser dos grandes figuras del mundo del espectáculo en México y Latinoamérica, también tienen con una historia personal. García era amigo de Luisito Rey, padre del cantante de La incondicional, así como también apadrinó el debut del famoso cuando tan solo tenía 11 años. Desde entonces, el actor de El privilegio de amar se convirtió en una figura paterna para el exnovio de Aracely Arámbula.

Sin embargo, con el pasar de los años la relación entre Luis Miguel y Andrés se fue deteriorando, al grado en el que ya no se hablaban en absoluto, pese a ello, se esperaba 'El Sol' emitiera algún mensaje cuando se hizo pública la muerte del histrión de 'Pedro Navajas', cosa que no ocurrió así, por lo que fue blanco de diversas críticas, principalmente del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien criticó al cantante por no hablar al respecto, tachándolo de "malagradecido".

A lo largo de la semana, Aracely Arámbula y Margarita Portillo llegaron a defender a Luis Miguel, argumentando que, seguramente, sí le afectó la noticia y lo excusaron afirmando que, quizás, no habría querido reaccionar de manera pública. A esta defensa se les unió la exnovia del 'Sol', Myrka Dellanos, quien aseguró ante las cámaras de Telemundo que el intérprete sí habría sufrido por la muerte de Andrés, pero había evitado hablar al respecto en redes sociales.

Estoy de acuerdo con Aracely, en que Luis Miguel tenía mucho amor y cariño, quería mucho a Andrés García, muchas veces Luis Miguel ha sido víctima de su silencio

Myrka reveló que ella fue testigo del gran cariño que Luis Miguel le tenía al actor del Cuerpo del deseo, pero también reveló que era consciente de que, pese a que ambos tenían un fuerte vínculo, 'El Sol' había optado por separarse de quien alguna vez fue su padrino, ¿la razón? En diversas ocasiones, éste se habría expresado de mala manera de sus padres, principalmente de su madre, Marcela Basteri.

Según palabras de la conductora, Luis Miguel se habría molestado porque Andrés llegó a mencionar en diversas entrevistas que el padre del cantante, Luis Rey, lo habría buscado por ayuda para deshacerse de la madre del cantante, incluso aseguró que los restos de la mujer estarían ocultos en la casa del progenitor del 'Sol', en Las Matas, España, aunque nada de esto pudo confirmarse nunca.

Fuentes: Tribuna