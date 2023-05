Drama en Televisa: Verónica Castro celebraría hospitalización de Yolanda Andrade; así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se encuentran en medio de un fuerte drama, debido a que recientemente la reconocida presentadora y muy querida actriz, Yolanda Andrade, aparentemente le habría dado una contundente respuesta a los presuntos ataques de la famosa actriz, Verónica Castro, respecto a su hospitalización de emergencia, de la cual se dice que ella celebró a lo grande.

Como se sabe, hace un par de días que se reveló que lamentablemente Andrade había tenido que ser hospitalizada, pues cuando no apareció en su programa Montse y Joe, los miles de espectadores de dicha televisora comenzaron a cuestionar que era lo que pasaba, dado a que tampoco se había sabido nada de ella en las redes sociales, así que comenzó una genuina preocupación por la famosa actriz de la empresa San Ángel.

Tras este hecho, Montserrat Oliver, reveló que no se le vería pues: "Joe se sintió mal, me avisó ahorita, entes de venir a Montse & Joe, que se sintió muy mal y que no podía venir", además de que la misma Joe a través de una entrevista de TV Notas afirmó que estuvo muy cerca de fallecer, detallando que tuvo una hemorragia interna y estuvo verdaderamente grave, incluso sintió que estaría a punto de perder la vida.

Tras esto, algo que llamó la atención fue el hecho de que la madre de Cristian Castro, justo después de dicho mensaje, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que señala que "El Karma dice: 'Quien riendo te la hace, llorando la paga. Dios dice que tarde o temprano él te enviará a la factura para ajustar cuentas, unos lo llaman karma y yo lo llamo justicia divina'", lo que fue tomado como una celebración de lo que sucedía.

Esto debido a que hace un par de años se armó tremendo escándalo, después de que Andrade afirmara que tuvo una relación sentimental con Verónica incluso que llegaron a casarse, hecho que negó rotundamente la actriz de Rosa Salvaje, quien desde ese momento ha mantenido una distancia considerable de la vida pública, y teniendo solamente breves apariciones, como en esta ocasión.

Y aunque ese mensaje no es seguro que sea para ella por este hecho, recientemente Yolanda a través de su cuenta de Twitter compartió un mensaje en el que expresó "¡Ya salió el peine! Estoy mejor, siento mucho darte la noticia. Y muchas gracias por los que pensaron en mí y sus buenos deseos", lo que se tomó como una respuesta a lo que puso Verónica, sin embargo, tampoco dio nombres ni aclaró nada.

