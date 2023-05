Luto llega a los foros de MasterChef: Confirman la repentina muerte de un afamado juez a los 46 años

Comparta este artículo

Melbourne, Australia.- Uno de los programas más famosos del mundo entero es sin duda MasterChef, el cual ya no solo involucra la participación de ciudadanos quienes ponen a prueba sus habilidades culinarias sino que además ha considerado a famosos de todos los ámbitos para medirse en la cocina más famosa del planeta, por lo que cuando una tragedia sucede y donde además se involucra a este proyecto, es inevitable atraer la atención del público, como ha sucedido con la repentina muerte de este chef.

A través de las redes sociales, se confirmó que este lunes 1 de mayo murió a la edad de 46 años el chef Jock Zonfrillo quien había participado en el programa como juez aunque en la edición de Australia. Cabe destacar que además, este día se estrenaría la edición que, por respeto al fallecimiento del famoso cocinero, ha dedicado no emitir ningún programa en los siguientes días.

Muere el juez de MasterChef Australia, Jock Zonfrillo.

De acuerdo con la información preliminar, el chef quien además en 2018 fue galardonado con el Basque Culinary World Prize, había estado atravesando por problemas financieros que lo llevaron a cerrar varios de sus restaurantes, especialmente luego de la crisis sanitaria por el Covid-19; no obstante, no se sabe si su deceso fue por cuestiones de salud o incluso, otros factores que lo llevaran a atentar contra su vida.

Con el corazón totalmente destrozado y sin saber cómo podremos seguir viviendo sin él, nos sentimos desolados en informar que Jock falleció ayer", se reveló en la red social Instagram.

También fue a través de las redes sociales que el programa lamentó la repentina muerte del chef nacido en Glasgow, Escocia, quien gozaba de fama internacional no solo por el programa, sino también por su cocina, algo que lo llevó a abrir restaurantes en España y claro, en diversas ciudades de Australia donde era muy popular. No obstante, por su participación en dicho proyecto fue que su nombre ganó más reconocimiento aunque por ahora, no hay un parte oficial de su deceso.

El carisma de Jock, su afilado sentido de humor, su generosidad, pasión y amor por la comida y su familia no se pueden medir. Le echaremos mucho de menos", lamentó el programa en redes.

Jueces de MasterChef Australia

MasterChef Australia actualmente se estaba transmitiendo en cadena nacional y claro, cintaba con la critica de Zonfrillo. Por ello, se reveló que una vez que se supo sobre su muerte, no habría emisiones hasta nuevo aviso. Cabe recordar que el programa no se ve afectado pues ya había sido grabado, lo que a su vez permitirá continuar con la imagen del chef a cuadro aunque será solo a modo de homenaje.

En 2019, Jock fue nombrado juez de MasterChef Australia en la que se enorgulleció de desafiar y entrenar a los concursantes y, por supuesto, de inspirar a una nación de cocineros caseros", aseveró el programa en redes.

Internautas de todo el mundo han reaccionado a la muerte del juez quien en apariencia, gozaba de buena salud. Por ahora, no se ha develado si habrá una ceremonia para despedir al cocinero o si bien, las emisiones internacionales de MasterChef se sumarán a los homenajes que haya para con el juez y reconocido chef internacional.

