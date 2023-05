Se volvió mujer: Tras empeñar joyas y unirse a Chapoy, exconductor de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien tuvo un fuerte fracaso al trabajar en TV Azteca y que hace tiempo tuvo que empeñar sus joyas para sobrevivir, dio un duro golpe al rating del matutino Venga la Alegría debido a que este lunes 1 de mayo regresó al elenco del programa Hoy. Se trata del querido Jorge 'Coque' Muñiz, quien inició su carrera en Televisa siendo parte de exitosos programas como Alegrías de medio día, Nuestra Casa y TV de noche.

Sin embargo, al quedarse sin contrato de exclusividad en la empresa de San Ángel el también cantante y comediante decidió probar suerte en el Ajusco y durante el año 2018 debutó en la pantalla del Canal Azteca Uno con el programa ¡Pásele, yo invito!, el cual fue un rotundo fracaso. Tras estar un corto tiempo al aire, se dijo que el presentador cayó en el alcohol y el juego, además de que se especuló mucho su divorcio.

Muñiz se sinceró con la periodista Pati Chapoy en su programa Ventaneando para contar que efectivamente tenía algunos problemas en su vida privada: "Me gusta el juego, la fiesta, me desvelo y soy muy vago... tengo una dependencia con el juego, porque me gusta", relató hace unos años. Mientras que luego de la pandemia, el querido conductor de 63 años admitió que tenía problemas económicos debido a la falta de trabajo.

El protagonista de programas de comedia como La Escuelita VIP declaró que había tenido que recurrir a empeñar varios bienes y joyas para sobrevivir: "Los relojes se fueron, las cadenas y las cosas que para eso son. Dicen que los bienes son para los males. A mí no me da pena. Las cosas se recuperan", contó. Pero por fortuna, en la actualidad el hijo del 'Lujo de México' ya nuevamente volvió a los escenarios con sus shows musicales.

Hace algunos meses 'Coque' enfrentó un nuevo escándalo debido a que Álex Kaffie informó en la columna que escribe para El Heraldo de México que otra vez tenía una crisis matrimonial: "¡Al borde del divorcio! Jorge Muñiz y Mina Salim de Muñiz han vivido separados por unos meses. Llevan 30 años casados, sin embargo el cantante y la bella señora atraviesan la mayor de sus crisis de pareja". Sin embargo, el propio cantante luego salió a desmentirlo.

Durante la mañana de este lunes 1 de mayo Muñiz sorprendió a toda la audiencia del Canal de Las Estrellas debido a que se integró al elenco del programa Hoy y dio un fuerte golpe al rating de VLA. El conductor se unió a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley, entre otros, para llevar el mejor entretenimiento a la audiencia en este 'puente' por el Día del Trabajo y de paso aprovechó para promocionar sus próximas fechas de su gira musical.

