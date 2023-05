Shock en Televisa: Sílvia Pinal aparece en silla de ruedas y sorprende al sincerarse de su salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa primera actriz, política y productora de TV, Silvia Pinal, una vez más acaba de dejar en completo shock a todo Televisa, pues además de que apareció en silla de ruedas en importante evento del mundo del espectáculo, dónde sorprendió al sincerarse con la prensa sobre su actual estado de salud y sus planes a futuros a nivel profesional y también personalmente.

La noche del pasado domingo 30 de abril se celebraron los 70 años de la inauguración del Teatro Insurgente, por lo que en la mencionada presentación hubo un sin fin de famosas actrices y actores para conmemorarlos, como lo fue la madre de Sylvia Pasquel, la cual ha tenido varias obras de teatro sobre ese escenario, así que la prensa no dudo en acercarse y cuestionarle sobre sus experiencias en las puestas en escena.

En ese acercamiento con la prensa, la reconocida productora de Mujer, Casos de la Vida Real estaba sentada en su silla de ruedas, la cual ha estado usando desde hace un par de meses, preocupando pues también fue en tiempo que abandonó las puestas en escena, pues ante este hecho los fans comenzaron a criticar a la familia, ya que señalaban que se veía muy mal y debería de retirarse.

Ahora, durante su entrevista para el programa Hoy y otros medios de comunicación, la famosa actriz expresó que tenía muchas ganas de regresar a los escenarios y seguir actuando en vivo para la gente, expresando que tenía la energía y la motivación para regresar, dejando muy en claro que los temas de su salud está mejor que nunca, desechando así los rumores de que se estaría deteriorando esta con cada día que pasa.

De igual forma, destacó que tiene muy preciosos recuerdos de su tiempo en este teatro, pero cuando le cuestionaron sobre una puesta en escena que recuerde más, la actriz de Mi Marido Tiene Más Familia expresó que por el momento no se le ocurría una en específico, disculpándose de que la agarraron en curva, pero afirmó que aunque no fueran muchas, sí eran memorables y extrañaba estar sobre el escenario.

Con respecto a temas personales, le cuestionaron respecto a cómo pasaría el Día de la Madre, Pinal mencionó que aún no sabía porque sus hijos no le habían puesto al tanto, pero que de seguro estaría en Acapulco con la Pasquel, y cuando le cuestionaron que pensaba de que Alejandra Guzmán estaría trabajando y no lo celebraría con ella, entre bromas dijo que "voy por ella de las greñas y la traigo".

