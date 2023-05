(VIDEO) Predicciones de Mhoni Vidente: Horóscopos de mayo para todos los signos del zodiaco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este quinto mes del 2023?", Mhoni Vidente, la astróloga, tarotista y pitonisa más famosa de México y América Latina, responde a tu pregunta en los horóscopos de mayo. En estos, encontrarás las predicciones de la vidente favorita de los famosos en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Recuerda que eres la persona encargada de construir su destino y por ende su felicidad!

Horóscopos de Mhoni Vidente para el mes de mayo: Predicciones para los signos del zodiaco

Aries

Es hora de que sueltes a esa persona que has intentado sanar, Aries; no es tu tarea ni tu deber. Cada persona conoce sus límites y se atreve a sanar cuando está listo. Estarás bien pese a las presiones el trabajo, así que dedícate mejor a eso. En temas de salud, presentas dolores de piernas, atiéndete.

Tauro

La época de Tauro sigue fuerte, y por lo tanto todos los nacidos en este signo tendrán una época de renacimiento, en la que fijarán las bases para un desarrollo que será clave para el resto del 2023. Mayo te dará un sorpresa en temas de amor, no cierres tu corazón. Un amigo del pasado vuelve.

Géminis

Si ya no amas a una persona, lo mejor para ambos será que se lo digas. Busquen la forma de cerrar ese ciclo sin herirse. En temas financieros, este es un mes muy abundante para ti, querido Géminis, así que aprovecha el dinero extra y paga tus deudas más grandes.

Cáncer

En temas de dinero, querido Cáncer, has jugado mal tus cartas en estos días, y de hecho te sentirás un poco vacío en temas económicos. No tienes que comprarle a todos tus amigos sólo porque te lo piden, mucho cuidado con el exceso de caridad en este mes.

Leo

Es posible que tengas que emprender un nuevo viaje para encontrarte con tus pasiones, querido Leo. No dudes de tus corazonadas, pues éstas te dirán donde conviene invertir energía y dinero, en esta época que tienes ganas de hacer crecer tus fortunas.

Virgo

Andas pensando mucho en una persona del pasado, querido Virgo, pero la realidad es que tienes que ser más sincero sobre lo que deseas en la vida; jugar con los sentimiento de los demás no es grato. También agradece tu presente, este no será eterno.

Libra

Te mereces un regalo especial durante este mes, así que ahorra y date lo que desees. También se presentará la opción de iniciar una nueva actividad, en la que conocerás a alguien especial. Deja los prejuicios y el miedo a entregar tu corazón; no todo el mundo te dañará.

Escorpio

Hay asuntos de salud y del corazón que no has atendido por miedo, querido Escorpio, pero la realidad es que debes tener más cuidado con eso. En temas de amor, es posible que en mayo 2023 desees darte un tiempo lejos de las relaciones; está bien, pero no ignores tus sentimientos.

Sagitario

En temas de salud, querido Sagitario, estás muy mal psicológicamente ya que no has atendido tu duelo. El mes de mayo será lento, pesado, pero podrás sanar si buscas ayuda con profesionales. En temas de dinero, cuentas con los recursos para cuidar de tu de forma óptima.

Capricornio

Una persona a la que amas mucho, te dará una noticia un tanto triste. Posible despedida o cierre de ciclos en estos días, mi querido Capricornio. Parece ser que será un mes de algo de sufrimiento, pero tú tienes la capacidad de controlar esas emociones no tan gratas. Cuídate mucho.

Acuario

No tengas miedo de expresar tu cariño con la gente que te gusta y aprecias, querido Acuario, ya que es una marca tuya muy especial. Quizá debas ir buscando un nuevo empleo en este mes de mayo, pues las cosas en tu empresa o con los apoyos que recibes no van nada bien.

Piscis

Puede que parezca que la tragedia te persigue, mi amado Piscis, no obstante, con el mes de mayo empieza una época de renovación, de equilibrio y de forjar un nuevo futuro. A lo largo del mes se abrirán muchas puertas, no lo dudes y toma todas las oportunidades que te muevan.

Fuente: Tribuna