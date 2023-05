¿Adiós Televisa? Tras 30 años al aire, Raúl Araiza vive tensa discusión con 'Jefa' en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pasado poco más de 30 años al aire, el reconocido actor y muy polémico presentador, Raúl 'El Negro' Araiza, recientemente en pleno programa en vivo de Hoy dejó a más de uno con la boca abierta al haber vivido una tensa discusión con 'La Jefa', quién le dijo sin lugar a réplicas que él podría ser el siguiente que dejaría el matutino, ¿acaso le dirá adiós a Televisa?

Cómo se sabe, el denominado 'Negro' Araiza comenzó su carrera desde que solamente era un niño, siguiendo los pasos de sus famosos padres, Norma Herrera y Raúl Araiza, debutando de la mano de la empresa San Ángel en el año de 1984, con diversos proyectos de drama o comedia, como La Desalmada o Papá a Toda Madre, además de ser uno de los conductores del matutino producido por Andrea Rodríguez, desde hace casi 20 años.

Pero tal parece que muy pronto su presencia dentro de dicha emisión va a ser sustituida por una nueva celebridad, debido a que se reveló en el programa que este iría al nuevo proyecto de la televisora La Casa de los Famosos, que le impediría estar en el famoso programa al que ha pertenecido casi dos décadas, debido a que de entrar se tendría que encerrar lo que duré dentro de la casa, pudiendo ser varios meses.

Raúl y Andrea. Internet

La nominación de Raúl llegó pocos minutos después que la de la famosa actriz y polémica presentadora Andrea Legarreta, pues 'La Jefa' con su voz simplemente señaló que dentro del nuevo reality show de Televisa, el cual anteriormente a Telemundo, en donde acaba de terminar la tercer temporada de este, aún queda uno que otro lugar y para ella, Araiza sería un candidato perfecto para estar al interior, siendo su estreno el próximo 4 de junio por el canal 5 y con el 24/7 a través de la plataforma de streaming de ViX.

Pero al igual que su compañera dentro de la emisión, Raúl no dudó en mostrarse completamente en desacuerdo con la decisión de entrar al mencionado reality, afirmando que él ya no se quería encerrar, pues hace apenas seis meses atrás que ya estuvo dos meses dentro de unas instalaciones y sin contacto con el mundo exterior por decisión propia, a modo de rehabilitación para el alcoholismo que anteriormente padeció por varios años.

Pero, al igual que con la expareja de Erik Rubín, la denominada 'Jefa' fue muy contundente al señalar que no va a aceptar un no como respuesta y que ya fue seleccionado, hecho que no calmó a Raúl, pues el presentador de forma contundente señaló que ya tampoco estaba en edad de estar en un programa como lo era La Casa de los Famosos, sin embargo, sus compañeros aligeraron el ambiente cantando y bromeando con él.

Fuente: Tribuna del Yaqui