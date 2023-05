Luto en la TV: Querida actriz pierde la vida de manera misteriosa; participó en reconocida serie

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El pasado miércoles, 10 de mayo, trascendió la noticia del sensible fallecimiento de una querida actriz, quien tuvo el mérito de haber aparecido en una de las series más importantes de la historia reciente de Estados Unidos: Hospital General, la cual duró varios años en emisión. Hasta el momento, ninguno de sus colegas o familiares ha dado alguna explicación a los medios sobre la causa de muerte.

Se trata de la gran actriz Jacklyn Zeman, quien saltó a la fama por aparecer en la mencionada telenovela, donde dio vida a 'Barbara Bobbie Spencer'. De acuerdo con información del medio estadounidense The Hollywood Reporter, la histrionista habría perdido la vida la noche del pasado miércoles. La premisa habría sido dada por el equipo de producción de Hospital general a través de Twitter.

En nombre de nuestra familia del 'Hospital General', me rompe el corazón anunciar el fallecimiento de nuestra querida Jackie Zeman. Al igual que su personaje, la legendaria Bobbie Spencer, era una luz brillante y una verdadera profesional que atraía mucha energía positiva con ella al trabajo

Fotografía de Jacklyn Zeman cuando era joven

En una segunda publicación, de la misma cuenta de la aplicación de Elon Musk, se hizo mención en el gran legado que la actriz nominada al Emmy dejó con su participación en el melodrama donde habría hecho su debut como una villana, para después convertirse en una gran heroína que resaltaba por su gran corazón y su "espíritu radiante". En este último mensaje, la producción envió sus condolencias a la familia de la estrella de televisión.

Tal como se mencionó anteriormente, Jacklyn Zeman fue una actriz estadounidense que interpretó a Bobbie Spencer, la hermana de Luke Spencer, en la exitosa serie de televisión General Hospital durante más de cuatro décadas. Zeman nació el 6 de marzo de 1953 en Englewood, Nueva Jersey. Desde pequeña mostró interés por la actuación y el baile, y se graduó en la Universidad Católica de América con una licenciatura en artes dramáticas.

Jacklyn Zeman perdió la vida a los 70 años de edad

Comenzó su carrera en el teatro y luego se trasladó a la televisión, donde debutó en la serie The Edge of Night en 1976. Al año siguiente, se unió al elenco de General Hospital como 'Barbara Jean Spencer', más conocida como 'Bobbie', una exprostituta adolescente que se convirtió en enfermera y madre adoptiva. Su personaje fue uno de los más populares y queridos de la serie, y le valió cinco nominaciones al premio Emmy.

Zeman participó en algunas de las tramas más memorables de General Hospital, como el romance entre 'Luke' y 'Laura', el accidente de autobús escolar que le quitó la vida a su hija 'BJ', y su relación con el doctor 'Tony Jones'. También tuvo apariciones especiales en otras series como One Life to Live, The Bay y Melrose Place. Zeman se casó tres veces y tuvo dos hijas, Cassidy y Lacey. Fuera de la pantalla, era conocida por su generosidad, su optimismo y su pasión por la vida. Sus compañeros de reparto y sus fans le rindieron homenaje en las redes sociales tras conocer la noticia de su muerte.

Fuentes: Tribuna