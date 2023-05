Shock en Televisa: Andrea Escalona hace confesión en 'Hoy' y Galilea Montijo la humilla en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores dentro de Televisa acaban de quedar en completo shock, debido a que en pleno programa en vivo de Hoy, la reconocida actriz y muy polémica presentadora, Andrea Escalona, realizó una confesión sobre su maternidad y su muy famosa compañera y querida actriz, Galilea Montijo, no dudó en humillarla al burlarse por su comentario.

Cómo se sabe, el pasado miércoles 10 de mayo fue un día muy especial para todo México, dado a que se celebró el Día de las Madres, por lo que en los diferentes matutinos de las televisoras, entre ellos el de la empresa San Ángel, los cuáles a modo de celebración tuvieron invitadas de lujos, madres del medio artístico que compartieron sus experiencias al criar solos o el custodia compartida a sus hijos, además de jugar diferentes dinámicas.

Uno de los divertidos juegos fue el Debate de Hoy, en el cual todas las madres presentes, cómo Tania Rincón, Érika Buenfil y más, se sentaron casi formando un circulo, para dar su opinión sobre un tema en específico de la maternidad, que les daría Arath de la Torre, en base a su experiencia personal con sus propios hijos, además de las creencias y el método de crianza con el que ellas también crecieron.

Andrea Escalona. Internet

El primero de los temas que el famoso actor de El Dr. Cándido Pérez dio, fue el hecho de si preferían ser una madre cuervo o una mamá paloma, haciendo referencia a si es que verían a su hijo que todo hace bien y nada mal o serían más objetivas con ellos, a lo que la hija de la fallecida Magda Rodríguez, mostrándose muy segura de su respuesta dijo de forma contundente que ella sería una mamá cuervo que vería hermoso y perfecto a su retoño.

Ante estas declaraciones, la reconocida presentadora de Netas Divinas casi de inmediato soltó una carcajada y dijo que eso no era cierto, señalando que ya la quería ver en el momento en que su pequeño le hiciera un berrinche, se fuera a encerrar a su cuarto y le dijera que no podía entrar a él, algo que dejó sin palabras a Andrea, la cuál ya no pudo responder a lo dicho por Montijo, mientras que el resto de las presentes siguieron debatiendo que se podía ser ambos.

Finalmente, los temas abordaron desde si se puede o no ser amigos de sus hijos en conjunto a una madre que impone autoridad, hasta la tan famosa chancla, cuestionando si estaban a favor o en contra de que se siguiera utilizando este método con sus bebés, a lo que Montijo destacó que ella entiende que ahora no se usa y considera que es una buena actualización, pero que no dudaba que era algo muy efectivo y a veces necesario.

