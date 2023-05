VIDEO: Tras convertirse en padre a los 79 años, Robert De Niro presenta a su nueva bebé, Gia

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Cuando se habla de un hombre mayor de 70 años, lo primero que llega a la mente es un abuelito, quien quizás está jubilado, pero si algo vino a demostrar el 2023 es que este estereotipo no siempre es así, un ejemplo de ello sería el Rey Carlos III, quien con sus más de siete décadas ascendió al trono de Reino Unido, mientras que del otro lado del mundo está Robert De Niro, quien en la misma semana de la coronación del mencionado monarca, se convirtió en papá por séptima ocasión.

Si bien, desde hace algunos años, De Niro ya representa papeles donde el tema de la edad se menciona de manera recurrente como en El Pasante de Moda o Mi abuelo es un peligro, la realidad es que el pasado martes, 9 de mayo, se convirtió en tendencia al revelar que se había convertido en padre nuevamente, gracias a su nueva novia, Tiffany Chen, quien dio a luz el pasado jueves, 6 de abril, según información de People.

La noticia trascendió cuando el actor corrigió al conductor de ET Canadá, a quien le dijo que en realidad tenía siete hijos, luego de que el comunicador sentenciara que solo tenía seis. La estrella de About My Father reveló que recién había tenido un nuevo bebé, aunque no dio mayores detalles, sí expresó que se sentía alegre por ello. Como era de esperarse, la premisa se viralizó rápidamente, y recién se supo cuál era el sexo del bebé.

Parece ser que la exclusiva se la llevó Gayle King de CBS Mornings, show en el que De Niro compartó algunas fotografías de su hija, quien nació pesando más de 3 kilos. Según información de la comunicadora, la pareja se siente "sobre la luna" por la llegada del nuevo miembro de la familia. En las imágenes se puede ver que la pequeña heredó los rasgos asiáticos de su madre, así como también lleva puesto un tierno mameluco rosa pastel.

Según información de CBS Mornings, la pequeña se llamará Gia Virginia Chen-De Niro y será la menor de sus siete medios hermanos, siendo que el mayor tiene 48 años, mientras que el más pequeño, después de Gia, tiene 8 años. De acuerdo con algunos informes, el histrión conoció a su actual novia cuando ambos grababan la cinta El Pasante de Moda, donde el famoso compartió cámaras junto a Anne Hathaway.

Sin embargo, ambos comenzaron su relación hasta el año 2021 o al menos, eso es lo que se piensa, ya que, ambos fueron captados en París celebrando el cumpleaños número 78 del actor. Por otro lado, la noticia de que Robert sería padre fue confirmada apenas la semana pasada, pero los medios ya disponían de fotografías de Chen tomadas desde hace 1 mes donde se le ve con su vientre abultado.

Fuentes: Tribuna