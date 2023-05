(VIDEO) Ya van 2: Angélica María se cae en pleno concierto; así sucedió el bochornoso momento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado miércoles 10 de mayo, la cantante Angélica María se presentó en el Auditorio Nacional junto con la agrupación Consorcio, antes conocidos como Mocedades, para deleitar a las madres capitalinas pues el evento fue con la finalidad de no dejar pasar desapercibido el 10 de mayo; sin embargo, la famosa de 78 años de edad ha llamado la atención no por su porte y peculiar voz, sino porque en pleno escenario sufrió una caída que de nuevo la ponen en tendencia en las plataformas sociales.

El concierto transcurría con normalidad; incluso, el sismo de 3 grados que se registró en la capital y que 'sacudió' a los resientes de la urbe no fue motivo para cancelar la presentación, por lo que se esperaba que l avalada siguiera cargada de romanticismo y nostalgia; sin embargo, mientras la denominada 'novia de México' estaba interpretando el tema El hombre de mi vida, no midió la distancia con una de las luces que se encuentran sobre el escenario y fue inevitable hacerla caer.

La cantante y su público estaban por correr a todo pulmón la citada melodía cuando, en cuestión de repente hace a un lado su flamante voz para gritar "Ay, ay, ay"; el choque del micrófono fue evidente y en un 'parpadeo' la también actriz rodaba sobre el escenario sin que se hiciera un daño grave. Al ser ya su segunda caída sobre el escenario, comenzó a reír mientras fue auxiliada por un elemento del staff. Momentos antes, había narrado al público que no se desplazaba por todo el escenario debido a que "se cae" y no quería que le sucediera.

¿Ves? Te lo dije", le dice al hombre entre risas.

Debido a que la caída de la intérprete de temas como Dile adiós, ¿A dónde va nuestro amor? o Edi, Edi se dio en el marco del movimiento telúrico que 'despertó' a los capitalinos, internautas resaltaron que su accidente había sido la verdadera razón por la cual algunos residentes sintieron el temblor; no obstante, otros lamentaron que fuera ya su segundo incidente de este tipo aunque, a diferencia del primero, fue menos aparatoso.

Hace exactamente cuatro años, Angélica María se presentaba también en el auditorio nacional con Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez, evento que causó sensación pues los antes mencionados son considerados pioneros del Rock n' Roll. Uno por uno, los artistas fueron saliendo al escenario para interpretar sus grandes éxitos; en el momento en que la actriz deleitaba a sus seguidores, no se percató de que había una bocina delante de ella y, al igual que la noche del pasado miércoles termino por tropezar.

En entrevista con varios medios, la cantante remarcó que por la intensidad de las luces del 'Coloso de Reforma' más la concentración por compartir con el público, no notó la proximidad de este artículo. Debido a que el tropiezo fue de frente y no de lado, su barbilla rebotó causando impacto entre los presentes quienes se temían que el concierto fuera cancelado; no obstante, todo quedó en una anécdota divertida que hoy se suma a la que vivió el pasado Día de las Madres.

No vi la bocina y me di un ranaso que me trapeze con la bocina…. no me rompí nada ni el vestido, pero si estoy muy adolorida", dijo.

