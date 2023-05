Filtran íntimos detalles del amorío entre Bad Bunny y Kendall Jenner: "Se complementan muy bien"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Prácticamente unos días después de los Grammy 2023, Bad Bunny y Kendall Jenner se han vuelto inseparables y es que, aunque la integrante del clan Kardashian y Benito no han confirmado o negado su relación, la realidad es que se les ha visto salir juntos en diversas citas que, quizás, ya no sea necesario hacerlo, sobre todo por el hecho de que algunas personas cercanas a ellos ya filtraron diversos detalles a los medios.

La noticia más reciente de la presunta pareja la dio el medio estadounidense US Weekly, mismo que habría tenido acceso a una fuente cercana a Bad Bunny y a Kendall. Si bien, luego de que trascendieron los rumores de que la participante de Keeping Up With The Kardashians y el puertorriqueño tendrían una una relación, hubo quienes juzgaron duramente al intérprete de Party porque no consideraban a la hermana mayor de Kylie Jenner como una buena opción, pero la realidad es que su romance iría viento en popa.

Bad Bunny y Kendall Jenner comenzaron a salir desde febrero del 2023

Según declaraciones del informante en cuestión Kendall estaría sumamente feliz de salir con el reguetonero de 29 años, debido a que él sería "el paquete completo", ¿la razón? Presuntamente el 'conejo malo', quien en diversas ocasiones ha sido criticado por maltratar de una u otra manera sus fans femeninas, se comportaría como todo un caballero con Jenner, al grado en el que ya consiguió ganarse su confianza y la de su círculo íntimo.

Esta misma situación provocó que tanto la familia de Kendall como los amigos de Benito hayan llegado a la conclusión de que esta relación no se trataría únicamente de un asunto pasajero, puesto consideran que las cosas van muy en serio entre ellos y creen que su inesperado amor podría llegar a perdurar mucho más que las antiguas relaciones de la empresaria. Por otro lado, el informante aseguró que existe un alto nivel de compenetración entre ambos, lo cual los lleva a disfrutar mucho de su noviazgo.

La están pasando muy bien juntos y ella aprecia que él se lleve bien con todos sus amigos. Se complementan en muchos niveles y ella disfruta de conocerlo mejor cada día

Aseguran que Kendall Jenner y Bad Bunny se complementarían mutuamente

Este hecho sería reforzado por otra fuente, quien mencionó anteriormente para el medio Page Six que Kendall se habría llevado una grata sorpresa al comenzar a salir con Bad Bunny ya que se trataba de un hombre completamente distinto con los que ella está acostumbrada a lidiar, entre sus exparejas se pueden mencionar a Julian Brooks, Harry Styles, Jordan Clarkson, Blake Griffin, Ben Simons y Kyle Kuzman.

Cabe señalar que aunque la pareja no ha confirmado o negado su amorío, Bad Bunny lanzó algunas palabras en el festival Coachella Valley Music And Arts donde le pidió a sus fans que hicieran caso omiso a lo dicho por la prensa, lo que fue tomado como una forma de negar su romance con Jenner, pero tras ello se les continuó viendo juntos, por lo que se estima que estaría hablando sobre otra cosa.

Fuentes: Tribuna