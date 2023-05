Luto en la farándula: La gran actriz Lisa Montell pierde la vida por problemas en el corazón

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Todo parece indicar que este año del 2023 ha sido uno de los más complicados en el mundo de la farándula, ya sea de México, como de Estados Unidos. Tan solo el medio del espectáculo de este país ha perdido a celebridades de la talla de Xavier López 'Chabelo', Irma Serrano 'La Tigresa', Julián Figueroa, Andrés García, Rebecca Jones e Ignacio López Tarso, mientras que en la nación gobernada por Joe Biden también han tenido sus respectivos decesos.

Recién en esta semana del 12 de mayo, el medio The Hollywood Reporter informó que a principios del mes de marzo, la estimada actriz Lisa Montell, perdió la vida. Esta histrionista fue principalmente conocida entre las décadas de 1950 y 1960. Resaltó por darle vida a varios personajes que de etnias distintas, aunque sus trabajos más relevantes estuvieron en World Without End y The Thousand Bedrooms.

Según información brindada por el mencionado medio, quien a su vez se contactó con la hija de Montell, Shireen Janti, Lisa falleció el día 7 de marzo del presente año, en el Hospital del Sur de California, en Van Nuys. La causa de muerte de la histrionista habría sido problemas cardíacos y sepsis. La estrella de televisión resaltó por tener una vida larga y prolífica, ya que, murió a la nada despreciable edad de 89 años.

Lisa Montell fue una actriz muy querida de los años 50

¿Quién era Lisa Montell?

Lisa Montell fue una actriz de Hollywood que protagonizó varias películas de los años 50 y 60, entre ellas Un mundo sin fin, She gods of shark reef y The firebrand. Nació en Varsovia, Polonia, el 5 de julio de 1933, con el nombre de Irena Ludmilla Vladimirovna Augustinovich, de ascendencia rusa y polaca. Su familia huyó de país de residencia antes de la invasión nazi en 1939 y se establecieron en Nueva York, donde cambiaron su apellido a Montwill. Estudió drama en la Escuela Superior de Música y Arte Fiorello H. Luego se mudó a Lima, Perú, cuando su padre consiguió un trabajo en una empresa minera.

En 1953, fue descubierta en una obra de teatro y debutó en la pantalla en The Daughter of the Sun God, filmada en Perú, aunque no se estrenó hasta 1962. Después de la muerte de su padre, se trasladó a Los Ángeles, donde comenzó su carrera cinematográfica. Apareció en cinco películas estrenadas en 1955: Escape to Burma, Jump Into Hell, Daddy Long Legs, Finger Man y Pearl of the South Pacific.

Interpretó a personajes de diversas etnias, como hawaianos en Naked Paradise y She Gods of Shark Reef, dirigidas por Roger Corman en Kauai. También participó en varios westerns televisivos, como The Gene Autry Show, Broken Arrow, Tales of Wells Fargo, Colt .45, Sugarfoot, Cheyenne, Bat Masterson y Maverick. En la película de ciencia ficción Un mundo sin fin, escrita y dirigida por Edward Bernds, Montell interpretó a una mujer en la Tierra del siglo XXVI, cientos de años después de una devastadora guerra atómica, que se enamora de un astronauta que viaja accidentalmente en el tiempo.

Fuentes: Tribuna