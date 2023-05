Raúl Araiza impacta a Televisa al revelar el verdadero motivo del despido del 'Burro' Van Rankin

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso actor y muy polémico presentador, Raúl Araiza, recientemente causó un gran revuelo, debido a que sin miramientos en una entrevista acaba de brindar una entrevista en la que rompió el silencio y decidió relevar el verdadero motivo con respecto al polémico drama con el despido de su gran amigo y reconocido presentador, Jorge 'El Burro' Van Rankin., dejando completamente impactados a toda Televisa.

Como se recordará, a inicios del mes de mayo, Van Rankin a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reveló que el productor, Lalo Suárez, lo había despedido del famoso programa nocturno, afirmando que la situación lo tomó desprevenido, debido a que supuestamente todo fue de la noche a la mañana, motivo por el que se dijo dolido, además de afirmar que ni siquiera lo llevaron a una de las oficinas del lugar, sino que lo hicieron en los pasillos, mencionando que: "Me duele porque fui el primero que hizo ese programa hace 13 o 14 años y me duele que no te den la cara".

Ahora, después de un par de semanas de este lamentable anuncio, el famoso presentador del programa Hoy fue entrevistado a las afueras de la televisora San Ángel, donde le cuestionaron que fue lo que pasó realmente sobre el despido de su compañero y sus declaraciones que sin él, el programa iba a caerse, Raúl señaló que quería mucho al 'Burro' y que eso lo decía por lo dolido que está, cuando en realidad sobre que la única estrella es el nombre del programa y no nadie más.

Raúl habla de despido del 'Burro' Van Rankin

Aunque el presentador mencionó que iba a extrañar mucho a Van Rankin, en realidad iba a mantener el contacto con él, dejando de lado las polémicas, y cuando se le cuestionó por el reemplazo de él, Araiza mencionó que no sabe si será Leonardo Leozzane, pero que no lo veía tan descabellado pues anteriormente ya fue un miembro, pero que no era nada seguro, más que el hecho de que el famoso actor y presentador, Jean Duverger, será el nuevo elemento ante la salida de Yordi Rosado.

Después de la primicia, 'El Negro' mencionó que 'El Burro' no se creía indispensable y sabía que cualquier celebridad que entre lo hará muy bien, pero sí mencionó que se encuentra muy triste dado a que pasó más de 10 años en la emisión y sin duda no es fácil dejar algo que amas y te apasiona después de tantos años, como lo era en este caso Miembros al Aire, recalcando que por suparte solamente va a apoyar a su amigo en todo momento.

Finalmente, quiso dejar en claro que las cosas se salieron de control y en realidad se hizo demasiado el pancho de manera pública a cómo es que pasaron las cosas verdaderamente, señalando que Lalo Suárez era un hombre integro y honesto, pero que lamentablemente las agendas de ambos no cuadraron y al final por eso motivo es que le darían los informes en el pasillo de la empresa por este motivo.

