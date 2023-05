Tras 30 años en Televisa y crisis de salud, Carlos Bonavides impacta con confesión en 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado por más de 30 años al aire formando parte de las producciones de Televisa y haber enfrentado diferentes problemas ante crisis de salud, el famoso actor y muy reconocido presentador, Carlos Bonavides, mediante una entrevista para Sale el Sol logró impactar a sus miles de seguidores al hacer inesperada confesión que dejó a más de uno con la boca abierta sin dudas.

Como se sabe, Bonavides comenzó su carrera desde que era muy joven, de la mano de la empresa San Ángel en el año de 1982 en el melodrama Gabriel y Gabriela, continuando dentro de los últimos 40 años, con importantes y exitosas producciones como La Madrastra, Cuna de Lobos, El Premio Mayor, la cual le dio una mayor fama gracias a su personaje de 'Huicho Domínguez', además de demostrar que la edad es un número al bailar en Las Estrellas Bailan en Hoy en el 2021.

Pero, desde hace varios meses que Bonavides se encuentra bajo el ojo público y despertando las alarmas de preocupación de sus fans, pues ha estado enfrentando diferentes problemas de salud, incluso tuvo que ser operado de emergencia, por cuestiones de su vesícula, además de expresar que le tuvieron que hacer revisión al ver un pequeño detalle que no les pareció en medio del resto de los exámenes médicos que le realizaron.

Y ahora, de nueva cuenta el famoso actor volvió a estar ante los reflectores y llamó la atención de sus seguidores al confesar en el matutino de Imagen TV, debido a que durante su participación sorpresa en ella emisión recordó los momentos en que toda su fama le hicieron perder tan feo el piso que se dejó llevar por los excesos del alcohol y creyéndose una persona intocable que merecía todo y más de lo que tenía en ese momento.

De pie ante las cámaras, el exintegrante del programa Hoy señaló que cuando era joven y fue conociendo mayormente el mundo de la fama fue perdiendo el piso y se fue dejando llevar por malos consejeros como la arrogancia, señalando que entre más poder y fama tenía, más bebía y más imprudencias cometía, creyendo que nada malo podría pasarle o que por ser una celebridad no tendría consecuencias con nadie.

Y aunque no mencionó si en algún momento tuvo problemas severos con la justicia o personales, declaró que hoy en día viendo hacia el pasado puede ser cordae cada una de las lecciones que aprendió y trata cada día de mejorar y no cometer esos errores que a veces provocaban que se desee ya no aparecer ante el público o con las personas con las que saliste de fiesta en esa ocasión y cuidaron de que no pasara nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui