Exasperada, Taylor Swift interrumpe su concierto y le grita a un guardia de seguridad por esta razón

Filadelfia, Estados Unidos.- Taylor Swift es una de las cantantes más famosas que Estados Unidos ha lanzado en los últimos tiempos, no por nada, la rubia cuenta con más de 259 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, mientras que en perfil de Twitter, la amiga de Selena Gomez tiene poco más de 92 millones de fans, esto es debido al gran éxito de sus canciones, las cuales han sido alabadas por sus admiradores e incluso por la propia crítica.

Por otro lado, la cantante de Shake it off y You Belong With Me ha logrado robarse los corazones de sus fans por lo profesional que es y es que, según se dice, ella jamás ha interrumpido uno de sus conciertos... hasta la fecha. Resulta ser que el pasado sábado, de 13 mayo, la intérprete de Karma habría interrumpido su actuación para gritarle a un guardia de seguridad por un conflicto que estaba ocurriendo con un fan.

Todo ocurrió la noche de ayer, en su concierto en Filadelfia, cuando se encontraba cantando el tema Bad Blood, sin embargo, de manera inesperada, la rubia detuvo su canción para gritarle a dos personas en el piso, se trataba de uno de sus guardias de seguridad y de una de sus fans. Aunque se desconoce exactamente lo que ocurrió, se estima que pudo tratarse de una pelea física entre ambos.

Ella está bien. Ella no estaba haciendo nada. ¡Oye, para!", habría gritado la famosa en diversas ocasiones.

Como se mencionó anteriormente, hasta el momento se desconoce exactamente lo que pasó y Taylor Swift no ha hecho ningún comentario en sus redes sociales, pero algunas personas que, presuntamente, se encontraban en el show, revelaron en Twitter que todo habría ocurrido porque el guardia de seguridad estaba empujando a los fans, para que estos no traspasaran la barrera de seguridad.

Él fue un dolor de cabeza toda la noche y el hecho de que esto sucediera durante 'Bad Blood' lo hizo aun mejor.", declaró un fan, mientras que alguien más dijo: "(Los guardias) seguían poniendo o sus manos sobre nosotros para empujarnos físicamente fuera de la barricada en lugar de simplemente decirnos que nos moviéramos"

Tal y como mencionaron los fans de Taylor, la realidad es que la cantante siempre se enfoca en dar su espectáculo y, en raras ocasiones interviene con el público directamente, por lo que algunos teorizan que lo que ocurrió fue mucho más serio que un simple confrontamiento entre una fan y un guardia de seguridad, al mismo tiempo mencionaron que este hecho era algo histórico en un concierto de Swift.

Cabe señalar que este concierto también resaltó porque el cantante de 1975 y presunto novio de Taylor, Matty Healy no fue visto entre el público, algo que no dejó de sorprender, puesto la celebridad ha acudido a disfrutar de los últimos cuatro conciertos de Swift, por lo que se estima que tuvo algún compromiso que le impidió gozar del gran talento de su supuesta actual pareja, con quien recientemente fue captado empacando una PDA.

Fuentes: Tribuna