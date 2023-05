¿Adiós a la música? 'The Weeknd' sacude a sus fans tras hacer lo impensable en sus redes sociales

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Este lunes, 15 de mayo, el afamado músico conocido como The Weeknd consiguió sacudir a sus millones de fans alrededor de todo el mundo después de que hiciera lo inesperado a través de sus redes sociales, ¿será acaso que la celebridad habría comenzado a pensar en el retiro? La realidad es que no, aunque sí habría desaparecido una parte de él que logró ganarse el corazón del público.

The Weeknd nació en el año 1990, en Toronto, Canadá, sus padres eran inmigrantes etíopes que huyeron de la guerra civil en su país. Abel (nombre real del famoso) creció escuchando música etíope, árabe, soul y R&B, lo que influiría en su estilo musical. Años después, el ahora músico empezó a grabar canciones con el nombre artístico de The Weeknd, inspirado por el hecho de que se fue un fin de semana y nunca volvió. Subió sus primeras canciones a YouTube en 2010.

En 2011, The Weeknd lanzó tres mixtapes: House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence, que recibieron elogios de la crítica y lo convirtieron en una sensación underground. En 2012, firmó un contrato con la discográfica Republic Records y reeditó sus mixtapes como Trilogy, que debutó en el número cuatro de la lista Billboard 200. En 2013, The Weeknd lanzó su primer álbum de estudio, Kiss Land, que tuvo un éxito moderado. Sin embargo, su consagración llegó en 2015 con su segundo álbum, Beauty Behind the Madness, que incluía los éxitos Can't Feel My Face, The Hills y Earned It. El álbum fue el más vendido del año en Estados Unidos y le valió dos premios Grammy.

The Weeknd desea cerrar una etapa en su vida

En 2016, The Weeknd lanzó su tercer álbum, Starboy, que contó con la colaboración de Daft Punk, Lana Del Rey y Kendrick Lamar. El álbum fue otro éxito comercial y crítico, y le dio a The Weeknd su primer número uno en el Billboard Hot 100 con el tema Starboy. En 2018, The Weeknd lanzó un EP titulado My Dear Melancholy, que reflejaba su ruptura con la actriz Selena Gomez. El EP fue aclamado por los fans y los críticos, y le dio a The Weekend otro número uno con el tema Call Out My Name.

Todo este trabajo consiguió dar sus frutos, puesto recientemente The Weeknd fue reconocido por la asociación Guinness World Records como el cantante más popular de todo el mundo, esto luego de que en el mes de marzo se hizo acreedor a dos títulos por poseer la mayor cantidad de escuchas al mes en Spotify, con más de 111 millones, además fue el primer famoso en obtener más de 100 millones de oyentes en la mencionada plataforma.

Con todo esto como precedente, para varios de sus fans fue una sorpresa enterarse de que el cantante había decidido cambiar su nombre en redes sociales, dejando de lado el legado de The Weeknd, para pasar a utilizar su nombre real, Abel Tesfaye. Según información de la celebridad, él habría hecho esto con la finalidad de cerrar una etapa de su carrera musical y dar paso a algo nuevo. Asimismo, confirmó que el álbum en el que ha estado trabajando representará un cierre precisamente para su identidad como The Weeknd.

Captura de la cuenta de perfil de Instagram de The Weeknd

Fuentes: Tribuna/ Agencias de México