VIDEO: Tras la premiere en México de 'La Sirenita', Halle Bailey se queja con Disney por racismo

Ciudad de México.- La noche del pasado jueves 11 de mayo, la actriz Halle Bailey y el actor Javier Bardem visitaron México debido a que se llevó a cabo la premiere de la película La Sirenita que ambos protagonizan. Si bien el evento fue motivo para darle un buen recibimiento a los famosos, al tiempo de haber arrojado buenos comentarios de este live-action de Disney, las entrevistas que la cantante de 23 años de edad tuvo en diverso programas del país no la dejaron con un buen 'sabor de boca', especialmente su participación en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría.

Bailey la mañana del viernes 12 de mayo tuvo una agenda apretada debido a que visito diversos foros de televisión mediante el cual abordó su experiencia para encarnar a esta popular princesa de Disney y claro, debutar como actriz en la pantalla grande al lado de personalidades como Bardem o Melisa McCartney; sin embargo, al llegar a los foros de la televisora del Ajusco, Kristal Silva y Patricio Borghetti se encargaron de la entrevista a la famosa interprete, lo que provocó que 'Ariel' regresara a Estados Unidos para quejarse con Disney por haberla expuesto a promociones de este tipo donde el racismo la afectó.

Halle Bailey durante la premiere en México de 'La Sirenita'. Foto: Twitter

Antes de terminar el programa, comenzó la entrevista de poco menos de 10 minutos, segmento donde agradecieron su presencia en México y claro, Halle tuvo la oportunidad de resaltar que para ella el reto más difícil no fue cantar, sino desarrollar habilidades de nado. Pese a que ese era el objetivo principal de su presencia en el foro, el conductor Patricio Borghetti resaltó que lo siguiente no era una pregunta, sino un comentario pues al haber estado presente en la premiere una noche anterior, le aseguró a la famosa que todos en la sala de cine no se enfocaron en su tono de piel sino en lo maravilloso de sus ojos, frase con la que pretendía darle seguridad a la famosa por este protagónico pero en lugar de ello, fue tildado como una persona racista.

Esta no es una pregunta, es algo que te quiero compartir, te lo prometo. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer estábamos viendo el color de tu piel; todos, incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos, todos", dijo.

Internautas aseguraron que pese a haber habido ambientación ad hoc a la cinta y claro, el equipo tuvo que haber trabajado en un guión para que todo saliera bien, los comentarios del conductor de origen argentino estuvieron fuera de lugar, ya que basta recordar, al momento de conocerse que Halle sería la protagonista, el público remarcó que ella no sería la adecuada para encarnar a 'Ariel', augurando un fracaso para este nuevo proyecto de la empresa de 'Mickey Mouse'.

A modo de defenderse, Borghetti recurrió a las redes sociales para lamentar que los internautas de inmediato señalaran su comentario de racista pues dijo, su intención era la de transmitir amor no solo a la protagonista de la película que está por estrenarse el próximo 25 de mayo, sino en general aprovechando la popularidad del programa para el cual participa. "Le dije que estaba haciendo historia y cambiando el mundo para mejor. Ella lo recibió con agradecimiento y amor. Tú no pudiste. Y lo editaste", resaltó.

Halle Bailey se quejó de México con Disney

Tras los comentarios que la famosa recibo luego de su visita a México, la cantante y actriz aseguran, acudió a las oficinas de Disney en Estados Unidos se quejó por el trato que recibió de parte de los medios de comunicación en México, especialmente por la postura de Borghetti en cadena nacional. De acuerdo con lo expuesto por El Universal, Halle Bailey pidió a la empresa ya no volver a exponerla a un trato similar o bien, evitar que la entrevista la lleve a cabo personal que no esté lo suficientemente preparado. Cabe destacar además, que miembros de Disney en México aseguran, tampoco recibió bien los comentarios que 'La Sirenita' recibió aunque hasta ahora, se desconoce si hay algún tipo de sanción.

