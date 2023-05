Diego Schoening revela cómo se encuentra Sasha Sokol tras ganar demanda contra Luis de Llano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Diego Schoening habló por primera vez respecto a la sentencia que recibió Luis de Llano luego de la demanda que que Sasha Sökol puso en su contra por daño moral. El pasado 10 de mayo, la cantante informó que el productor fue hallado culpable de las acusaciones, pues a principios de los años 80 la exintegrante de Timbiriche fue víctima de abuso y de poder por parte del entonces productor de dicha agrupación.

Tras este escenario, Schoening externó su total apoyo y dedicó algunas palabras a la que fuera su compañera de banda durante varios años. "Ella está bien, está lógicamente contenta con lo que ha pasado, y más bien nosotros estamos, lo que a ella le de paz, es como vamos a estar felices", explicó el artista en entrevista para el programa Ventaneando.

Sobre la forma en que como compañeros de profesión se han solidarizado con Sökol, el también presentador de televisión detalló: "La mejor manera de apoyarla es como hemos estado preguntando ¿cuál es la mejor manera que quiere que nosotros estemos ayudándola y apoyándola a ella?, entonces creo que por lo menos en mi caso, porque no puedo hablar por los demás, yo he estado muy en contacto con ella apoyándola como ella quiere que yo la apoye".

Cabe mencionar que con su victoria ante la justicia, Sasha, quien se considera vivió "un acto de revictimización", logró que De Llano deba ofrecerle una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagarle una indemnización por el daño sufrido.

¿Cómo inició la disputa legal?

Cabe recordar que que fue en marzo de 2022, en el Día Internacional de la mujer, cuando la intérprete denunció públicamente el abuso que había sufrido a manos de Luis de Llano, luego de que este hablara sobre la situación en el programa de YouTube de Yordi Rosado: "Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Escribo esto llorando. Asumo la parte que me corresponde pero ya no puedo, ni debo seguir callando".

Tras estos señalamientos, el también representante aseguró que la familia de Sökol sabía y estaba de acuerdo con lo que pasaba entre ellos y negó que hubiera cometido cualquier tipo de delito al relacionarse con ella, a pesar de ser una menor de edad. Un mes después, Sasha reveló que tomaría acciones legales y tachó de inmoral las acciones y palabras del productor. "Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales".

